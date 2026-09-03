Шість років дистанційки, війни та навчання «в моніторі» тихо змінили українську школу: оцінки в електронному журналі дедалі частіше розходяться з реальними знаннями дітей. Педагоги пояснили, чому гарні бали перестали бути показником справжньої успішності.

Зміни в школах із вересня вже запрацювали, але поза новими правилами оцінювання залишилася глибша проблема: за шість років дистанційки, війни та повітряних тривог оцінки в електронному журналі дедалі частіше перестали відображати реальні знання учнів. Про це в розслідуванні UA.NEWS розповіли педагоги звичайних українських шкіл.

Учителька української мови та літератури Тетяна К. із понад 10-річним стажем працює в одній зі шкіл Сумської області, де через безпекову ситуацію очне навчання для багатьох дітей просто неможливе. На умовах анонімності вона зізналася: за шість років учителі навчилися працювати онлайн значно краще, ніж на початку пандемії 2020 року, коли всі раптово «пішли на дистанційне» — скидали завдання у Viber і записували пояснення правил на диктофон.

Чому оцінки ростуть, а знань не більшає

Із появою Google Classroom, відеоуроків та освітніх платформ навчання налагодилося, однак школярі швидко зрозуміли: гарну оцінку можна отримати, навіть не розібравшись у матеріалі. «Дитина сидить вдома, ніхто її терміново біля дошки не питає. А поруч мама, старший брат чи сестра, у вкладках на моніторі — Google, ГДЗ, а тепер і ChatGPT», — пояснює Тетяна. За її спостереженнями, частина дітей, які мали 5–6 балів, раптом почали отримувати 9–10.

Найскладніше вчителю тоді, коли рівень учня відомий, але довести списування неможливо. «Розумієш, що дитя двох слів зв'язати не може, воно дуже неграмотне. А твір — ідеальний. За руку не зловила і довести нічого не можеш», — зізнається педагогиня. На відміну від колишніх років, коли діти списували з двох-трьох сайтів, ChatGPT щоразу видає новий варіант твору.

Що показують міжнародні дослідження

Масштаб освітніх втрат видно з результатів дослідження PISA-2022: українські 15-річні школярі найбільше втратили в читацькій грамотності — здатності розуміти складний текст, знаходити головну думку, відрізняти факт від думки автора та робити висновки. За цим показником підлітки відстають від середнього рівня країн ОЕСР орієнтовно на 2,5 року навчання.

Цифри Державної служби якості освіти (ДСЯО) це підтверджують. Під час тестування учнів 6–8 класів з української мови знайти факт чи згадати правило могли понад 65–70% дітей, але проаналізувати підтекст або сформулювати власні висновки зумів лише кожен четвертий. З математикою ситуація гірша: діти знають формули, але губляться в текстових задачах та геометрії, які випали на період «рваного» навчання.

Діти перестали читати і втрачають фокус

Проблема не лише у списуванні, а й у втраті навички працювати зі складними текстами та утримувати увагу. Тетяна пригадує: коли пропонує семикласникам прочитати влітку роман, одиниці це роблять, решта відкладає читання або розбирає твори скорочено. У результаті табель показує 10–11 балів, а дитина матеріалу не засвоїла.

ДСЯО зафіксувала залежність: школярі на очному навчанні виконують складні тестові завдання на 15–20% краще за тих, хто роками навчається онлайн. Найгірші результати — у дітей, чиє навчання звелося до асинхронного режиму, тобто самостійного опрацювання параграфів без живого розбору з учителем.

Чи з'явилася в Україні справжня дистанційна освіта

Професор, педагог і колишній директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук переконаний, що за роки пандемії та війни справжньої дистанційної освіти в країні так і не створили. На його думку, те, що називають «дистанційкою», — це просте перенесення класно-урочної системи в телефон чи ноутбук із тими ж уроками по 45 хвилин.

«Справжня дистанційна освіта у світі працює інакше: це якісний навчальний курс і організована вчителем самостійна робота, а не шість годин поспіль перед екраном. Ми виховуємо дітей, які не здатні навчатися самостійно», — резюмує експерт.

Як зрозуміти, що оцінка не відображає реальних знань

Педагоги радять батькам звертати увагу не лише на бали в електронному щоденнику. Проста перевірка: попросіть дитину переказати параграф своїми словами, пояснити, чому завдання розв'язали саме так, або навести власний приклад. Якщо школяр без підказок із Google чи ChatGPT цього зробити не може — оцінка, найімовірніше, не дорівнює знанню.

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