«Укрексімбанк» із 1 жовтня припиняє обслуговування рахунків, на які Пенсійний фонд нараховує пенсії, субсидії, пільги та інші соціальні виплати. Отримувачам потрібно до 15 вересня обрати інший банк і передати ПФУ нові реквізити, інакше гроші почнуть приходити через «Укрпошту».

Виплати пенсій через банки знову зазнають змін: цього разу попередження стосується клієнтів «Укрексімбанку». Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України, з 1 жовтня 2026 року банк припиняє обслуговування рахунків, на які ПФУ нараховує пенсії, субсидії, пільги та інші соціальні виплати.

Саме нарахування виплат ніхто не скасовує — ідеться лише про спосіб їхнього отримання через банківський рахунок. Тобто людям, які звикли отримувати гроші на картку чи рахунок саме в «Укрексімбанку», треба обрати інший уповноважений банк і повідомити про це Пенсійний фонд.

Кого стосується зміна

Попередження актуальне для українців, які через «Укрексімбанк» отримують від ПФУ одразу кілька видів державної підтримки. Повний перелік охоплює пенсії, житлові субсидії, пільги та інші державні соціальні виплати.

Окремо ПФУ наголошує: обов'язку змінювати банк немає лише для тих, хто вже отримує гроші іншим способом або користується послугами іншого уповноваженого банку. Ніяких змін для них не передбачено.

Як передати нові реквізити ПФУ

Найшвидший спосіб — подати заяву про зміну способу виплати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Можна звернутися й особисто до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Для цього потрібно виконати чотири кроки:

обрати інший уповноважений банк зі списку на сайті Пенсійного фонду;

відкрити в ньому рахунок для отримання виплат;

подати заяву про зміну способу виплати пенсії чи іншої соціальної допомоги;

вказати реквізити нового рахунку.

Перелік уповноважених банків, через які здійснюються пенсійні та інші державні соціальні виплати, опублікований на офіційному сайті Пенсійного фонду України.

Що буде, якщо нічого не зробити

Ті, хто до 15 вересня 2026 року не обере інший уповноважений банк і не повідомить ПФУ нові реквізити, не втратять самі виплати. Проте з 1 жовтня 2026 року гроші почнуть виплачувати через «Укрпошту».

Тому тим, кому зручніше отримувати пенсію, субсидію чи іншу державну виплату саме на банківський рахунок, варто не чекати 1 жовтня, а оформити новий рахунок і заяву заздалегідь.

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