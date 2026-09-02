Млинці за цим рецептом перетворюються на ситні конвертики з яйцем, шинкою і сиром — ідеальний сніданок наперед, який легко заморозити і розігріти за кілька хвилин.

Рецепт млинців, які не рвуться ми вже публікували — а сьогодні пропонуємо перетворити млинці на ситні конвертики з яйцем, шинкою та сиром, які замінять повноцінний сніданок.

Млинці — одна з тих страв, які легко адаптувати під будь-який прийом їжі: солодкі до чаю або, як у цьому випадку, ситна начинка для сніданку чи навіть перекусу на роботі. Особливість цього рецепта в тому, що млинці загортають у конвертики з яєчнею, шинкою та сиром, а потім обсмажують до золотистої скоринки. Такі млинці можна приготувати наперед і заморозити — вранці лишається тільки розігріти їх на пательні.

Інгредієнти для млинців

Для тіста на млинці:

вода тепла — приблизно 120 мл (половина склянки)

молоко (будь-яке) — 240 мл (одна склянка)

яйця великі — 4 шт.

масло вершкове несолоне, розтоплене — приблизно 60 г, плюс трохи для змащування пательні

борошно пшеничне — приблизно 150 г (одна склянка); можна замінити половину борошна на цільнозернове

цукор — 1 чайна ложка

сіль — щіпка

Для начинки:

гірчиця дижонська — 1-2 столові ложки

шинка якісна, нарізана смужками — приблизно 150 г (1/3 фунта)

яйця великі — 10 шт., збовтані з 4 столовими ложками (приблизно 60 мл) жирних вершків або молока

сир чеддер середньої твердості, тертий — приблизно 225 г (8 унцій)

Як приготувати млинці з начинкою: покроково

Усі інгредієнти для тіста на млинці складіть у чашу блендера в тому порядку, як вказано вище, і перебийте до однорідності приблизно за 1 хвилину. Якщо на стінках чаші лишилося борошно, зішкребіть його лопаткою і перебийте ще раз.

Розігрійте антипригарну пательню на середньо-низькому вогні, розтопіть невеликий шматочок масла. Вилийте порцію тіста (приблизно 3-4 столові ложки для середньої пательні або 5-6 столових ложок для великої) і швидко покрутіть пательню, щоб тісто розтеклося по дну тонким шаром. За потреби долийте трохи тіста, щоб закрити прогалини. Обсмажуйте млинець приблизно по 1 хвилині з кожного боку до золотистого кольору, потім перекладіть на дошку остигати. Коли млинці охолонуть до кімнатної температури, їх можна складати стосом.

У великій антипригарній пательні розтопіть півстолової ложки масла та обсмажте збовтані яйця до пухкої, ще трохи вологої текстури. Відкладіть яєчню остигати до кімнатної температури.

Змастіть один бік млинця тонким шаром гірчиці, покладіть у центр щіпку тертого сиру, а зверху — шинку, яєчню і ще трохи сиру. Загорніть верхній край млинця і трохи підіткніть його під начинку, потім загорніть бічні краї та скрутіть у конвертик. Повторіть із рештою млинців.

Щоб подати млинці одразу, обсмажте конвертики на маслі приблизно по 3 хвилини з кожного боку на середньо-низькому вогні, доки вони не стануть золотистими і не прогріються всередині. Будьте уважні — вони швидко підгорають. Подавайте млинці як є або з нарізаними помідорами, авокадо чи гострим соусом.

Готові млинці-конвертики зручно заморожувати: обгорніть кожен у пергамент і покладіть в один шар у пакет для заморозки. Перед подачею дайте їм розтанути в холодильнику або розігрійте в мікрохвильовці на високій потужності 1-2 хвилини (для 2-4 штук), а потім обсмажте на маслі ще по 3 хвилини з кожного боку на середньо-низькому вогні. Такі млинці зручно брати з собою — вони чудово тримають форму і залишаються ситними навіть після заморозки.

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