За рік ціни у будівництві в Україні зросли на 23,1%. Розповідаємо, скільки у вересні 2026 року коштують цемент, цегла та утеплювач і як рахувати бюджет на ремонт.

Подорожчання продуктів у Київській області — лише частина загального зростання цін: за рік будівельна сфера в Україні подорожчала на 23,1%, і це напряму відчують усі, хто планує ремонт чи будівництво.

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Державну службу статистики України, у червні 2026 року ціни в будівництві зросли на 1,5% порівняно з травнем. У річному вимірі — до червня 2025 року — зростання сягнуло 23,1%. Цей індекс охоплює не лише матеріали, а й оплату праці, транспорт та енергоносії.

Скільки коштує цемент

Цемент лишається одним із найнеобхідніших матеріалів: без нього не обходиться бетон, кладка цегли та фундаменти. У вересні 2026 року стандартний мішок цементу вагою 25 кг у середньому коштує 180–200 грн. Кінцева ціна залежить від марки, виробника та характеристик матеріалу.

Скільки коштує цегла

Ціна цегли залежить від виду, розміру, міцності й призначення. Рядова керамічна цегла — найдоступніша: близько 14–18 грн за штуку. Фасадна й декоративна коштує 30–40 грн і більше за штуку. На будинок потрібно кілька тисяч цеглин, тому різниця в кілька гривень за штуку перетворюється на десятки тисяч гривень у кошторисі.

Скільки коштує утеплювач

Пінопласт завтовшки 100 мм у середньому коштує 120–230 грн за лист залежно від щільності. Мінеральна та базальтова вата дорожчі — приблизно 130–250 грн за квадратний метр при тій самій товщині. Порівнювати утеплювачі лише за ціною упаковки неправильно: в упаковці може бути різна кількість квадратних метрів.

Як рахувати бюджет на будматеріали

Перед ремонтом чи будівництвом варто скласти повний перелік матеріалів і визначити точну кількість. Порівнюйте ціни в кількох магазинах і регіонах — орієнтовно можна закладати такі суми: цемент 25 кг — 180–200 грн, рядова цегла — 14–18 грн за штуку, фасадна — від 30–40 грн, пінопласт 100 мм — 120–230 грн за лист, мінеральна вата 100 мм — 130–250 грн за квадратний метр.

Окремо рахуйте доставку: іноді дешевший товар через високу вартість транспортування в результаті обходиться дорожче. Це особливо стосується важких позицій — цементу та цегли.

Чому дорожчають будматеріали

На зростання витрат у будівництві впливає комплекс чинників: собівартість виробництва, ціни на енергоносії, логістика, оплата праці та вартість сировини. Для важких матеріалів, таких як цемент і цегла, транспортна складова може помітно змінювати кінцеву ціну. Тому загальне подорожчання будівництва не означає однакового зростання вартості кожного матеріалу.

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