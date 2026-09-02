Військовослужбовці, які не забезпечені службовим житлом, мають право на щомісячну грошову компенсацію за оренду. Розмір залежить від регіону та кількості членів родини.

Питання оренди квартир в Україні залишається одним із найгостріших для захисників, адже далеко не кожна військова частина може забезпечити особовий склад квартирами. У таких випадках держава пропонує альтернативу — щомісячну грошову компенсацію за найм або оренду житла. Про те, як цей механізм працює тепер, детально нагадали в АрміяInform — офіційному медіа Міністерства оборони України.

Компенсація призначається військовослужбовцям, які не забезпечені службовим житлом і винаймають помешкання самостійно. Для цього військова частина має підтвердити, що не може надати квартиру, а сам військовий звертається із відповідним рапортом. Рішення про виплату ухвалює командир або керівник відповідного органу, тому процедура залишається зрозумілою для кожного захисника.

Скільки платять за оренду житла

Базові суми компенсації залежать від регіону, у якому служить військовослужбовець. Для Збройних сил України у 2026 році діють такі розміри: у Києві — 4560 гривень на місяць, в обласних центрах — 3420 гривень, в інших населених пунктах — 2280 гривень. Ці цифри закріплені постановою Кабінету Міністрів України № 1035 від 19 серпня 2026 року, якою уряд оновив правила надання службового житла.

Якщо разом із військовослужбовцем проживають троє і більше членів сім'ї, компенсація збільшується у півтора раза. Наприклад, для родини у Києві базова сума 4560 гривень зростає до 6840 гривень на місяць. В обласному центрі така родина отримуватиме 5130 гривень, а в інших населених пунктах — 3420 гривень. Це дозволяє точніше врахувати реальні витрати більших сімей на оренду.

Хто має право на компенсацію

В АрміяInform окремо пояснили, що оновлені правила посилили захист військових із календарною вислугою 20 і більше років. Таких військовослужбовців не можуть виселити зі службового житла без надання іншого помешкання або грошової компенсації. У разі надання квартири обов'язковим є ордер на вселення, який діє 30 днів із дати видачі. Також в одній кімнаті не можуть проживати особи різної статі, старші за 9 років, окрім подружжя.

Щоб оформити виплату, до рапорту військовослужбовець додає договір оренди житла та документи, що підтверджують склад сім'ї. Командування перевіряє надані відомості та визначає право на компенсацію відповідно до постанови № 1035. Після погодження гроші перераховують щомісяця, поки військовий не отримає службове житло.

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