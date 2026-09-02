Салат цезар готується з хрусткими часниковими грінками, апетитними шматочками бекону та ситною домашньою заправкою на анчоусах, яка не поступається ресторанній. Цей рецепт можна доповнити курячим філе та яйцем, перетворивши легку закуску на повноцінну вечерю.

Рецепт салату з буряка в гарячому маринаді ми вже публікували — а салат цезар готується зовсім інакше і потребує окремої уваги до заправки.

Салат цезар — один із найвідоміших салатів у світі, який можна зустріти в меню практично будь-якого ресторану. Головна особливість цього рецепта — домашня заправка на основі анчоусів, яка за смаком перевершує будь-яку готову соусну заправку з магазину. Салат цезар можна подавати як самостійну страву або доповнити курячим філе і яйцем, перетворивши його на повноцінну вечерю.

Інгредієнти для салату цезар

Для заправки:

майонез — 240 мл (1 склянка)

часник — 1/2 ч. л., дрібно потертий

анчоуси — 2 філе (або 3/4 ч. л. анчоусної пасти)

свіжий лимонний сік — 2 ст. л.

гірчиця дижонська — 1 ч. л.

соус ворчестер — 1 ч. л.

свіжотертий пармезан — 120 мл (1/2 склянки), або 80 мл готового тертого

молоко — 3-4 ст. л. (для потрібної консистенції)

сіль — 1/4 ч. л.

чорний перець — 1/4 ч. л.

Для часникових грінок:

білий хліб — 2-3 скибки завтовшки близько 1,5 см

часник — 1 зубчик, розрізаний навпіл

олія оливкова — 1 ст. л.

сіль — 1/4 ч. л.

Для салату:

бекон — 150 г, приготований і порізаний

листя салату ромен (кос) — близько 2,4 л нарізаного (приблизно 1 великий кущ, 2 середні або 3 малі)

пармезан свіжотертий — для подачі

Додатково, за бажанням:

куряче філе — 500 г (2 шматки)

яйця — 2-4 шт.

сіль і перець — по 1/2 ч. л.

олія оливкова — 1 ст. л.

Як приготувати салат цезар: покроково

Для заправки складіть у чашу блендера майонез, часник, анчоуси, лимонний сік, гірчицю, соус ворчестер, пармезан і 3 ст. л. молока. Збийте до однорідності, скоштуйте та за потреби додайте сіль, перець і решту молока, щоб отримати бажану густину. Заправку варто залишити щонайменше на 20 хвилин, щоб смаки розкрилися.

Покладіть бекон на холодну сковороду без олії й увімкніть середньо-сильний вогонь. Обсмажуйте до золотистої скоринки з одного боку, переверніть і обсмажте другий бік. Перекладіть на паперовий рушник, охолодіть і поріжте.

Розігрійте духовку до 180°C. Підсушіть хліб у тостері близько 1 хвилини (або в духовці по 2 хвилини з кожного боку), щоб поверхня підсохла, але не підгоріла. Натріть обидва боки скибок розрізаним часником, за бажанням зріжте скоринку і поріжте кубиками — має вийти близько 360 мл грінок. Полийте 1-2 ст. л. оливкової олії, посипте сіллю і випікайте до золотистого кольору, один раз перемішавши. Хліб для сендвічів запечеться приблизно за 7 хвилин, хліб типу закваски — за 12-15 хвилин.

Покладіть листя салату у велику миску, додайте половину заправки і добре перемішайте, скоштуйте і додайте ще заправки за бажанням. Перекладіть у сервірувальну миску, додайте бекон і грінки, посипте пармезаном і подавайте.

Якщо готуєте салат цезар з курячим філе та яйцем: покладіть яйця в каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння на середньо-високому вогні, зменшіть до середнього і варіть 3 хвилини для м'якого жовтка, 4 хвилини для щільного або 6 хвилин для звареного вкруту. Одразу облийте холодною водою 15 секунд, а потім залиште у холодній воді на 5 хвилин і очистіть.

Відбийте курячі філе до однакової товщини близько 1,2 см або розріжте кожне навпіл уздовж. Посоліть і поперчіть з обох боків. Обсмажте на залишеному після бекону жирі — 5 хвилин з одного боку і 2 хвилини з іншого. Дайте курці відпочити під фольгою 5 хвилин, поріжте на скибочки і додайте до салату разом з яйцями.

Подавайте салат цезар одразу після заправлення — він зберігає хрусткість близько 20 хвилин, а тоді листя починає ставати м'яким. Якщо плануєте взяти салат із собою, тримайте всі компоненти окремо і з'єднайте їх безпосередньо перед подачею. Готову заправку можна зберігати в холодильнику 3-4 дні — вважається, що з часом її смак стає ще кращим.

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