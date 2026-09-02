Рецепт салату з буряка в гарячому маринаді ми вже публікували — а салат цезар готується зовсім інакше і потребує окремої уваги до заправки.
Салат цезар — один із найвідоміших салатів у світі, який можна зустріти в меню практично будь-якого ресторану. Головна особливість цього рецепта — домашня заправка на основі анчоусів, яка за смаком перевершує будь-яку готову соусну заправку з магазину. Салат цезар можна подавати як самостійну страву або доповнити курячим філе і яйцем, перетворивши його на повноцінну вечерю.
Інгредієнти для салату цезар
Для заправки:
- майонез — 240 мл (1 склянка)
- часник — 1/2 ч. л., дрібно потертий
- анчоуси — 2 філе (або 3/4 ч. л. анчоусної пасти)
- свіжий лимонний сік — 2 ст. л.
- гірчиця дижонська — 1 ч. л.
- соус ворчестер — 1 ч. л.
- свіжотертий пармезан — 120 мл (1/2 склянки), або 80 мл готового тертого
- молоко — 3-4 ст. л. (для потрібної консистенції)
- сіль — 1/4 ч. л.
- чорний перець — 1/4 ч. л.
Для часникових грінок:
- білий хліб — 2-3 скибки завтовшки близько 1,5 см
- часник — 1 зубчик, розрізаний навпіл
- олія оливкова — 1 ст. л.
- сіль — 1/4 ч. л.
Для салату:
- бекон — 150 г, приготований і порізаний
- листя салату ромен (кос) — близько 2,4 л нарізаного (приблизно 1 великий кущ, 2 середні або 3 малі)
- пармезан свіжотертий — для подачі
Додатково, за бажанням:
- куряче філе — 500 г (2 шматки)
- яйця — 2-4 шт.
- сіль і перець — по 1/2 ч. л.
- олія оливкова — 1 ст. л.
Як приготувати салат цезар: покроково
Для заправки складіть у чашу блендера майонез, часник, анчоуси, лимонний сік, гірчицю, соус ворчестер, пармезан і 3 ст. л. молока. Збийте до однорідності, скоштуйте та за потреби додайте сіль, перець і решту молока, щоб отримати бажану густину. Заправку варто залишити щонайменше на 20 хвилин, щоб смаки розкрилися.
Покладіть бекон на холодну сковороду без олії й увімкніть середньо-сильний вогонь. Обсмажуйте до золотистої скоринки з одного боку, переверніть і обсмажте другий бік. Перекладіть на паперовий рушник, охолодіть і поріжте.
Розігрійте духовку до 180°C. Підсушіть хліб у тостері близько 1 хвилини (або в духовці по 2 хвилини з кожного боку), щоб поверхня підсохла, але не підгоріла. Натріть обидва боки скибок розрізаним часником, за бажанням зріжте скоринку і поріжте кубиками — має вийти близько 360 мл грінок. Полийте 1-2 ст. л. оливкової олії, посипте сіллю і випікайте до золотистого кольору, один раз перемішавши. Хліб для сендвічів запечеться приблизно за 7 хвилин, хліб типу закваски — за 12-15 хвилин.
Покладіть листя салату у велику миску, додайте половину заправки і добре перемішайте, скоштуйте і додайте ще заправки за бажанням. Перекладіть у сервірувальну миску, додайте бекон і грінки, посипте пармезаном і подавайте.
Якщо готуєте салат цезар з курячим філе та яйцем: покладіть яйця в каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння на середньо-високому вогні, зменшіть до середнього і варіть 3 хвилини для м'якого жовтка, 4 хвилини для щільного або 6 хвилин для звареного вкруту. Одразу облийте холодною водою 15 секунд, а потім залиште у холодній воді на 5 хвилин і очистіть.
Відбийте курячі філе до однакової товщини близько 1,2 см або розріжте кожне навпіл уздовж. Посоліть і поперчіть з обох боків. Обсмажте на залишеному після бекону жирі — 5 хвилин з одного боку і 2 хвилини з іншого. Дайте курці відпочити під фольгою 5 хвилин, поріжте на скибочки і додайте до салату разом з яйцями.
Подавайте салат цезар одразу після заправлення — він зберігає хрусткість близько 20 хвилин, а тоді листя починає ставати м'яким. Якщо плануєте взяти салат із собою, тримайте всі компоненти окремо і з'єднайте їх безпосередньо перед подачею. Готову заправку можна зберігати в холодильнику 3-4 дні — вважається, що з часом її смак стає ще кращим.
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