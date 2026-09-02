Подорожчання продуктів у Київській області має неоднакову динаміку залежно від категорії.

Подорожчання продуктів у Київській області найбільше позначилося на вартості яблук, повідомляє видання Politeka.

Кілограм фруктів нині обходиться в середньому у 56,86 грн, тоді як попередній показник становив 39,99.

Помітна різниця є й між торговельними мережами. В Auchan яблука коштують 49,90 гривень за кілограм, у Novus — 45,69, а Megamarket встановив цінник 75. Таким чином, вибір магазину може дати різницю понад 29 грн.

Серед м’ясної продукції кілограм гомілки «Наша Ряба» має середню вартість 118,75 гривень. Раніше аналогічний показник перебував на рівні 117, тому приріст склав 1,75.

Пропозиції мереж також суттєво відрізняються. В Auchan за кілограм просять 95,50 грн, тоді як Metro продає аналогічну позицію за 142 гривні. Різниця між двома цінниками сягає 46,50 грн.

Плавлений сир «Ферма Дружба» жирністю 55%, упаковка 70 грамів, зараз коштує в середньому 29,80 грн. Попередній рівень становив 28,77, отже, збільшення дорівнює 1,03.

Найнижча пропозиція серед наведених магазинів — 23,50 гривні в Auchan. У Megamarket товар коштує 31, Novus пропонує його за 30,99, а Metro — за 33,70.

Подорожчання продуктів у Київській області має неоднакову динаміку залежно від категорії. Найпомітніше змінився фруктовий сегмент, тоді як м’ясо та молочна продукція додали значно менше.

Загальна картина свідчить про важливість порівняння цін перед покупкою. Особливо це стосується яблук і курячої гомілки, де різниця між торговельними мережами становить десятки гривень.

Надалі кінцева вартість продуктового кошика залежатиме від подальших змін цін та пропозицій торговельних мереж.

Джерело: Мінфін

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