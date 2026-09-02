Перерахунок квартплати можна вимагати, якщо обслуговуюча компанія неякісно утримує будинок: адвокат Вадим Чунжин пояснив, що саме має ремонтувати ЖЕК за ваші гроші та як домогтися перегляду нарахувань.

Перерахунок квартплати в Україні реальний, якщо управитель ігнорує утримання спільного майна. Як повідомляє Znaj.ua, адвокат Вадим Чунжин пояснив це з посиланням на пункт 4.7 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

Найперше йдеться про сходи та сходові майданчики. Компанія зобов'язана регулярно оглядати міцність з'єднань конструкцій зі стінами, стан закладних деталей та внутрішніх стін із комунікаціями. Тріщини, сколи, вибоїни й вм'ятини на залізобетонних або цегляних сходах мають усувати одразу — це вимоги пунктів 4.7.5 і 4.7.7.

Окремо правила стосуються поручнів, огорож і захисних ґрат. Розхитані поручні мають зміцнювати за допомогою сірчаного чи цементного розчину або зварюванням металевих планок (п. 4.7.8). Металеві та дерев'яні елементи періодично фарбують, щоб захистити від корозії, а пошкоджену чи відшаровану керамічну плитку замінюють негайно.

Контролювати треба й світлові ліхтарі над сходовою кліткою: стан скла, ущільнювачів, замазки та штапиків. Протікання ліквідовують, розбите скло замінюють, конструкції захищають від іржі та грибка. Дерев'яні сходи додатково обробляють від дереворуйнівних комах і будинкових грибків.

Як вимагати перерахунок квартплати

Якщо компанія ігнорує проблеми, спершу зафіксуйте недоліки на фото чи відео. Далі надішліть письмову заяву-вимогу з посиланням на пункт 4.7 Правил. Якщо реакції немає — складіть Акт-претензію про неналежне надання послуг за участю щонайменше двох сусідів.

Саме цей акт стає підставою для фінансової вимоги. За неналежне надання або ненадання послуг мешканці можуть вимагати перерахунку плати за весь відповідний період — тобто не платити за те, що компанія фактично не зробила.

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