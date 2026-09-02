Місячні ціни на газ для населення у вересні трохи знизилися, річні тарифи залишилися без змін. Клієнти «Нафтогазу» й далі платять 7,96 грн за кубометр.

Тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 вересня залишилися здебільшого стабільними: місячні ціни на газ для населення трохи знизилися, тоді як річні тарифи лишилися без змін.

Про це повідомляє Inkorr, а деталі щодо чинних ставок наводить «Перший бізнесовий». У вересні більшість домогосподарств і надалі платитимуть за газ за тими самими річними угодами, які уклали раніше.

Скільки коштує кубометр газу у вересні

Клієнти «Нафтогазу», які користуються річним тарифом, продовжать платити 7,96 грн за кубометр. У приватних постачальників річна ціна коливається в межах 8–10 грн за кубометр залежно від регіону.

Окремо кожен споживач отримує рахунок за розподіл газу — його сума розраховується індивідуально, на основі обсягу споживання за попередній газовий рік. Тому підсумкова сума в платіжці може відрізнятися навіть за однакової ціни самого газу.

Місячні (сезонні) пропозиції постачальників у вересні виявилися дещо нижчими, ніж у серпні. Втім, економити варто уважно: місячна ціна може зрости вже наступного місяця, тоді як річний тариф фіксує вартість на весь опалювальний сезон.

Що ще змінюється в платіжках

Тариф на електроенергію для населення залишається фіксованим — 4,32 грн за кВт·год. Пільгова ставка для домогосподарств з електроопаленням (2,64 грн за кВт·год) почне діяти з жовтня.

Як не переплачувати за газ

Перевірте, який тариф у вас діє: річний чи місячний.

Порівняйте ціни постачальників перед зміною угоди.

Вчасно передавайте показання лічильника, щоб платити за фактичне споживання.

Пам'ятайте: за доставку газу рахунок приходить окремо.

У вересні більшість українців отримають звичні суми в платіжках за газ, але варто стежити за місцевими рішеннями — у сфері водопостачання окремі громади можуть коригувати тарифи точково.

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