Тарифи на комунальні послуги в Україні з 1 вересня залишилися здебільшого стабільними: місячні ціни на газ для населення трохи знизилися, тоді як річні тарифи лишилися без змін.
Про це повідомляє Inkorr, а деталі щодо чинних ставок наводить «Перший бізнесовий». У вересні більшість домогосподарств і надалі платитимуть за газ за тими самими річними угодами, які уклали раніше.
Скільки коштує кубометр газу у вересні
Клієнти «Нафтогазу», які користуються річним тарифом, продовжать платити 7,96 грн за кубометр. У приватних постачальників річна ціна коливається в межах 8–10 грн за кубометр залежно від регіону.
Окремо кожен споживач отримує рахунок за розподіл газу — його сума розраховується індивідуально, на основі обсягу споживання за попередній газовий рік. Тому підсумкова сума в платіжці може відрізнятися навіть за однакової ціни самого газу.
Місячні (сезонні) пропозиції постачальників у вересні виявилися дещо нижчими, ніж у серпні. Втім, економити варто уважно: місячна ціна може зрости вже наступного місяця, тоді як річний тариф фіксує вартість на весь опалювальний сезон.
Що ще змінюється в платіжках
Тариф на електроенергію для населення залишається фіксованим — 4,32 грн за кВт·год. Пільгова ставка для домогосподарств з електроопаленням (2,64 грн за кВт·год) почне діяти з жовтня.
Як не переплачувати за газ
- Перевірте, який тариф у вас діє: річний чи місячний.
- Порівняйте ціни постачальників перед зміною угоди.
- Вчасно передавайте показання лічильника, щоб платити за фактичне споживання.
- Пам'ятайте: за доставку газу рахунок приходить окремо.
У вересні більшість українців отримають звичні суми в платіжках за газ, але варто стежити за місцевими рішеннями — у сфері водопостачання окремі громади можуть коригувати тарифи точково.
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