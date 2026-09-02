Після досягнення 60 років українці мають лише три місяці, щоб подати заяву на пенсію без втрати грошей. У Пенсійному фонді пояснили, як працює це правило та чому зволікання може коштувати виплат за кілька місяців.

Пенсія в Україні: як не втратити додаткові виплати — тема, що хвилює мільйони українців. Пенсійний фонд нагадав: після досягнення 60 років діє жорсткий дедлайн, пропуск якого коштуватиме пенсіонеру грошей за кілька місяців.

Заяву про призначення пенсії за віком можна подати після набуття права на пенсію, а також заздалегідь — не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. Однак ключове правило стосується саме строку після дня народження: якщо звернутися протягом трьох місяців, пенсію призначать із дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо ж подати документи пізніше — виплату нарахують лише з дня звернення.

Якщо людина досягла 60-річчя в січні, а заяву подала в липні — пенсію призначать лише з липня. Гроші за попередні місяці — з лютого по червень — втрачаються безповоротно. У Пенсійному фонді наголошують: жодних винятків із цього правила немає, тому зволікання буквально коштує пенсії.

Який стаж потрібен у 2026 році

Вихід на пенсію за віком залежить від дати подання заяви та наявності страхового стажу. У 2026 році вимоги такі: для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо стажу менше — від 23 до 33 років — пенсію призначать у 63 роки. За наявності від 15 до 23 років стажу доведеться чекати до 65 років.

Вимоги до стажу поступово зростають: у 2027 році для виходу на пенсію в 60 років знадобиться вже 34 роки, а з 2028 року — 35 років страхового стажу. Ті, кому на момент 60-річчя не вистачає потрібної кількості років, можуть набути право на пенсію пізніше — після накопичення необхідного стажу.

Як оформити пенсію

Подати заяву можна кількома способами. Найпростіший — особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду за місцем проживання. Також документи приймають через вебпортал електронних послуг ПФУ та через портал «Дія» — в обох випадках знадобиться електронний підпис.

Що робити, щоб не втратити виплати

Пенсійний фонд радить завчасно перевірити свій страховий стаж через електронні сервіси. Це дозволяє побачити, чи враховані всі періоди роботи, і заздалегідь з'ясувати, чи вистачає стажу для виходу на пенсію. Особливо це актуально для людей, які змінювали місце проживання через війну, перебувають за кордоном або мають документи про роботу за різні періоди.

Страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб. Для періодів роботи до цієї дати використовують трудову книжку та інші документи, що підтверджують стаж. Якщо якихось записів бракує, краще підготувати потрібні папери заздалегідь, не чекаючи дня народження.

Як повідомляє Перший бізнесовий, порушення тримісячного строку призводить до того, що пенсіонер втрачає право на отримання виплат за період між днем досягнення пенсійного віку та днем фактичного звернення до ПФУ.

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