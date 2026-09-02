У вересні 2026 року тариф на електроенергію для населення не зміниться — побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год. Фіксовану ціну уряд продовжив до 31 жовтня включно.

Нічний тариф на електроенергію — лише один зі способів платити менше, а от загальний тариф на світло у вересні 2026 року для побутових споживачів не зміниться: українці й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год. Таку фіксовану ціну уряд продовжив до 31 жовтня 2026 року включно.

Для більшості домогосподарств у вересні діятиме єдина ставка — 4,32 грн за кВт·год. Сума у платіжці залежатиме лише від фактичного обсягу спожитої електроенергії.

Домогосподарства з електричним опаленням у вересні також розраховуватимуться за загальним тарифом. Пільгова ціна для таких споживачів почне діяти з 1 жовтня 2026 року і триватиме до 30 квітня: якщо місячне споживання не перевищує 2 тис. кВт·год, кіловат коштуватиме 2,64 грн. За обсяги понад ліміт доведеться платити 4,32 грн за кВт·год.

Окремі категорії громадян можуть користуватися передбаченими законодавством пільгами та субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг — це ще один спосіб зменшити суму у платіжці.

Заощадити на електроенергії можна за допомогою двозонного лічильника. За такого обліку в нічний період — з 23:00 до 07:00 — застосовується коефіцієнт 0,5 до фіксованої ціни, тож нічний кіловат коштує 2,16 грн. Натомість з 07:00 до 23:00 діє повна ціна 4,32 грн за кВт·год.

Як перейти на двозонний тариф

Для розрахунків за двозонним тарифом потрібен лічильник, який окремо фіксує споживання у денні та нічні години. Для його встановлення й параметризації слід звернутися до оператора системи розподілу за місцем проживання — саме цей оператор підкаже, які документи потрібні та скільки часу займе процедура.

Отже, з 1 вересня 2026 року підвищення тарифу на електроенергію для населення не буде: ціна 4,32 грн за кВт·год гарантовано діятиме щонайменше до 31 жовтня. А вже з 1 жовтня для домогосподарств з електроопаленням знову почнуть діяти пільгові умови.

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