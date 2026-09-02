Тефтелі, тушковані в соусі маринара під шапкою розплавленого сиру, — це наша нова улюблена страва на буденну вечерю: готується швидко, а фарш виходить неймовірно соковитим.

Рецепт смачних котлет з курячої грудки ми вже публікували — а тефтелі готуються трохи інакше: їх не доводять до повної готовності на сковороді, а тушкують у соусі й запікають під сиром, завдяки чому фарш лишається особливо соковитим.

Тефтелі — одна з найпопулярніших м'ясних страв, яку люблять готувати на буденну вечерю. Це універсальна страва: тефтелі можна подати з пастою, покласти в сендвіч або їсти просто з хрустким хлібом. Цей рецепт цікавий тим, що тефтелі спочатку обсмажують до легкої скоринки, а потім тушкують у соусі маринара під шапкою моцарели та пармезану в духовці — так фарш встигає просочитися соусом і залишається ніжним усередині.

Інгредієнти для тефтель

білий хліб без шкірки — 3 шматки, нарізані кубиками

молоко холодне (або вода) — 120 мл, за потреби трохи більше

яловичий фарш (нежирний, 80/20 або 85/15) — 450 г

свинячий фарш — 450 г

пармезан тертий — приблизно 50 г, розділити навпіл

яйце — 1 велике

часник — 3 зубчики, подрібнити

петрушка — 2 столові ложки подрібненої, плюс трохи для прикраси

сіль морська — 1 чайна ложка

чорний перець свіжомелений — 1/2 чайної ложки

олія для обсмажування — приблизно 2 столові ложки

соус маринара — 720 мл (домашній або готовий)

моцарела тертий — приблизно 170 г (1,5 склянки)

Як приготувати тефтелі: покроково

Розігрійте духовку до 200°C, розташувавши решітку посередині. У велику миску покладіть нарізаний хліб, залийте молоком або водою і залиште на 5 хвилин, після чого розімніть виделкою до однорідної маси.

До розмоченого хліба додайте яловичий і свинячий фарш, половину пармезану, яйце, подрібнений часник, петрушку, сіль і перець. Перемішайте руками лише до з'єднання інгредієнтів — не перемішуйте занадто довго, інакше тефтелі вийдуть жорсткими. Маса має бути доволі вологою, за потреби додайте ще трохи молока.

Сформуйте тефтелі розміром із гольф-м'яч (діаметром приблизно 4 см), приблизно по 2 столові ложки фаршу на кожну. Щоб фарш не прилипав до рук, змочуйте долоні водою під час формування.

Розігрійте велику сковороду на середньому вогні, влийте олію, щоб покрити дно. Коли олія розігріється, обсмажуйте тефтелі партіями, перевертаючи кожні 2 хвилини, щоб рум'яна скоринка утворилась з усіх боків — загалом на кожну партію піде близько 8 хвилин. Тефтелі не мають бути готові повністю всередині — лише обсмажені зовні.

Влийте 240 мл соусу маринара у форму для запікання, викладіть обсмажені тефтелі одним шаром. Залийте залишками соусу зверху, посипте другою половиною пармезану та всією моцарелою.

Накрийте форму фольгою і запікайте близько 30 хвилин, доки тефтелі не проваряться всередині до 74°C, а сир не розплавиться й соус не почне бульбашитись.

Подавайте тефтелі гарячими з пастою, у булці як соковитий сендвіч або просто з хрустким хлібом для соусу. Готову страву можна зібрати заздалегідь і тримати в холодильнику до доби, а можна заморозити на термін до 3 місяців — розморожувати в холодильнику й запікати за тим самим рецептом. Залишки тефтель добре розігріваються під фольгою у духовці за 175°C протягом 20 хвилин.

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