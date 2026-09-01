З 1 вересня в Україні запрацює нова система оплати праці освітян: посадові оклади зростуть ще на 20%, а оклад більше не прив'язуватимуть до Єдиної тарифної сітки.

Зарплата в Україні з 1 вересня змінюється і для освітян — уряд запускає нову систему оплати праці, за якою посадові оклади педагогів зростають ще на 20%.

Про підвищення повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, на початку 2026 року зарплати в освіті вже підвищували на 30%, а тепер уряд відмовляється від Єдиної тарифної сітки.

Нова модель прив'язує оклад не до розряду, а до посади та базової величини — середньої зарплати в економіці України. Це означає, що розмір виплати залежатиме від того, ким саме працює освітянин.

Кого торкнеться нова система

Зміни з 1 вересня стосуються працівників шкіл, вишів, інклюзивно-ресурсних центрів та державних освітніх закладів. Для дошкільної, позашкільної та профтехосвіти Кабмін рекомендує органам місцевого самоврядування також підвищити зарплати.

Окремі доплати зберігаються. Вчителі, які працюють очно на прифронтових територіях, і надалі отримуватимуть доплату 2600 гривень. Педагоги коледжів, які готують фахівців для оборонної промисловості, енергетики, машинобудування та металообробки, отримають надбавку 10% до окладу.

Як нараховуватимуть новий оклад

Замість єдиного тарифу оклад визначатимуть за посадою та базовою величиною. Що вища посада та більша базова величина, то більший оклад. Точний розмір для кожної категорії заклади розрахують уже за новими правилами.

Що кажуть в уряді

«З 1 вересня зарплати педагогів зростуть ще на 20%», — заявив Корецький. Він наголосив, що відмова від тарифної сітки має зробити оплату праці гнучкішою та справедливішою.

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