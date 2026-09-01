Вінницька міська рада ухвалила програму підтримки захисників і захисниць, членів їхніх сімей та сімей загиблих і зниклих безвісти воїнів на 2027–2029 роки. Що передбачає документ — читайте далі.

Допомога ветеранам у Вінницькій області розширюється з наступного року — Вінницька міська рада затвердила програму підтримки захисників і захисниць, членів їхніх сімей та сімей загиблих (померлих) і зниклих безвісти воїнів на 2027–2029 роки.

Про рішення повідомили у Вінницькій міській раді, пише видання «Новини Вінниці». Документ об'єднав одразу чотири напрями: соціальну, правову, психологічну та економічну підтримку. Окремий блок присвятили допомозі родинам загиблих і зниклих безвісти оборонців.

Програма передбачає розвиток ветеранських просторів у громаді та створення безбар'єрного середовища. Серед нових напрямів — цифрові сервіси для ветеранів і мобільні консультаційні групи, які мають наблизити послуги до людей.

Що ще отримають захисники та захисниці

Окремо в документі прописані адаптація житла для людей з інвалідністю, розвиток адаптивного спорту, підтримка ветеранського бізнесу та професійного навчання. Це дозволить ветеранам не лише отримати реабілітацію, а й повернутися до роботи або відкрити власну справу.

Хто може скористатися програмою

Програма охоплює захисників і захисниць України, членів їхніх сімей, а також родини загиблих (померлих) і зниклих безвісти воїнів. Мета — допомогти оборонцям і їхнім близьким пройти шлях від служби до цивільного життя та повноцінної участі в житті громади.

Деталі щодо окремих сервісів і порядку звернення мають оприлюднити після затвердження виконавчими органами Вінницької міської ради відповідних положень. Точні суми виплат у повідомленні міськради не наводилися.

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