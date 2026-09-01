Мариновані огірки за тайським рецептом готуються за кілька хвилин і не потребують варіння розсолу — досить рисового оцту та чилі.

Рецепт овочевого асорті на швидку руку ми вже публікували — а мариновані огірки готуються ще простіше і стають ідеальним доповненням до гострих та насичених страв.

Мариновані огірки — одна з найпопулярніших закусок, яку можна зробити буквально за кілька хвилин без варіння розсолу й довгого очікування. У британському кулінарному виданні Good Food цей рецепт додали як освіжаючий гарнір до тайського карі, і саме поєднання рисового оцту з чилі робить смак особливим — гострувато-кислим, що чудово балансує жирні та насичені страви.

Інгредієнти для маринованих огірків

1 великий огірок;

4 столові ложки (приблизно 60 мл) рисового оцту;

щіпка пластівців чилі;

щіпка соли.

Як приготувати мариновані огірки: покроково

Розріжте огірок навпіл вздовж. Чайною ложкою вийміть серединку з насінням і викиньте її — так огірок залишиться щільним і не даватиме зайвої води.

Наріжте половинки огірка тонкими напівкружечками.

Складіть скибочки в миску, додайте рисовий оцет, пластівці чилі та щіпку соли. Перемішайте, щоб маринад рівномірно вкрив кожен шматочок.

Залиште мариновані огірки просочуватися, поки готуєте основну страву — рисовий оцет швидко надає огіркам приємної кислинки й хрумкості.

Подавайте мариновані огірки холодними — як гарнір до карі, гострих страв з рисом або як самостійну легку закуску. Зберігати їх краще в холодильнику й з'їсти протягом доби, поки вони максимально хрусткі.

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