У вересні частина військовозобов'язаних чоловіків може залишитися без відстрочки від мобілізації — навіть якщо підстава для неї законна. Розповідаємо, хто саме в зоні ризику та як не втратити захист.

Право на відстрочку від мобілізації в Україні восени можуть втратити навіть ті, хто оформив її законно. Уже у вересні частина військовозобов'язаних ризикує залишитися без захисту від призову, і йдеться не лише про завершення терміну дії документа. Відповідні роз'яснення зібрало видання OBOZ.UA, а детальний перелік категорій наводить ТСН із посиланням на УНІАН.

В Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація, яка поширюється на військовозобов'язаних чоловіків віком 25–60 років. Самої підстави для відстрочки недостатньо — її необхідно офіційно оформити. Якщо документи є в електронному вигляді, заяву подають у застосунку "Резерв+", а якщо в паперовому — через ЦНАП. Лише після цього військовозобов'язаного не можуть призвати на військову службу за мобілізацією.

За українським законодавством призову не підлягають заброньовані працівники підприємств критичної сфери, звільнені з полону військові, батьки трьох і більше дітей, батьки-одинаки, батьки дитини з інвалідністю, усиновителі дитини-сироти, чоловіки з інвалідністю, ті, хто постійно доглядає за родичами, а також студенти денної форми, які вперше здобувають професійну чи вищу освіту.

Хто може втратити відстрочку у вересні

Навіть законно оформлений статус можуть анулювати, тож у зоні ризику опиняються одразу кілька категорій. Багатодітні батьки втрачають відстрочку, якщо не сплачують аліменти, а батьки трьох дітей — якщо найстарша дитина досягла 18-річного віку. Чоловіки з інвалідністю можуть залишитися без захисту, якщо не з'явилися на повторну комісію або були визнані на ній придатними.

Студенти втрачають відстрочку, якщо закінчили поточний рівень освіти, взяли академічну відпустку або перевелися на заочну форму навчання. Доглядальники за рідними — якщо родич перестав потребувати догляду, а батьки дитини з інвалідністю — якщо дитина одужала та втратила відповідний статус.

Відстрочка автоматично припиняється після завершення терміну дії, якщо її не продовжили. Зазвичай строк становить 6 або 12 місяців. У більшості випадків продовження відбувається автоматично, однак через можливі технічні збої в "Резерв+" свій статус варто час від часу перевіряти.

Що робити, щоб не втратити відстрочку

Щоб не опинитися без захисту саме у вересні, варто заздалегідь перевірити актуальність статусу та підготувати документи. Ось кілька кроків:

перевірте свій статус у застосунку "Резерв+" — після оновлень він має відображатися коректно;

підготуйте документи, що підтверджують підставу для відстрочки, і подайте заяву через "Резерв+" або ЦНАП до завершення строку дії;

не ігноруйте повістки для уточнення військово-облікових даних — їх надсилають навіть тим, хто вже має відстрочку.

Юрист Нікіта Муренко пояснює: втрата бронювання чи відстрочки не дає часу на власні справи, адже представники ТЦК та СП можуть доправити людину на ВЛК того ж дня. Тож статус краще перевіряти заздалегідь, а не після отримання повістки.

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