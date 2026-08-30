З 1 вересня частині роботодавців доведеться заново підтвердити критично важливий статус, який дає право бронювати працівників від мобілізації. Без оновлення даних можливість закріплювати фахівців на посадах діятиме лише до 1 вересня.

Правила бронювання працівників в Україні знову оновлюються — вже з 1 вересня частині підприємств доведеться заново доводити свій критично важливий статус, щоб і надалі утримувати фахівців на посадах під час воєнного стану. Про це пише видання «Час-Дій».

Нові вимоги стосуються не всього бізнесу, а лише тих організацій, чий критично важливий статус було затверджено раніше 2 червня 2026 року. Саме їм доведеться пройти процедуру верифікації наново. Якщо проігнорувати цей крок, можливість бронювати працівників діятиме виключно до 1 вересня — після цієї дати закріплення за посадами втрачає силу.

Як оновити дані: два варіанти

Оновити інформацію можна за двома алгоритмами. Подання документів за спрощеною процедурою зберігає чинні терміни бронювання, тоді як повне перепідтвердження статусу активує нові часові межі дії відстрочки. Частина компаній від такої вимоги звільнена — це бізнес, який узгодив свій статус уже за оновленими критеріями.

Державний портал має вбудований механізм попередження. Якщо установа не оновила дані, на екрані виникне відповідна підказка — система генерує таке сповіщення самостійно на етапі створення запиту в електронному кабінеті. У тексті сповіщення обов'язково зазначається фінальна дата дії поточного рішення.

Чому правила змінюються

Ключова причина нововведень — урядова постанова №692, яка запрацювала на початку літа. Документ змінив підходи до оцінки фінансових показників компаній: насамперед оновилися вимоги до середнього рівня заробітної плати у штаті. Саме через це частині роботодавців і доведеться перепідтверджувати статус.

Сам процес повністю переведено у цифрову площину, паперові списки пішли в минуле. Після отримання статусу від профільних органів інформація про співробітників обробляється через реєстр «Оберіг» без прямого втручання посадовців.

Серед технічних особливостей нового алгоритму: платформа автоматично звіряє дані з реєстрами Пенсійного фонду та суворо перевіряє факт офіційного працевлаштування кожної людини. Очікування відповіді скоротилося з кількох тижнів до однієї години, а подання документів директор фіксує власним криптографічним ключем.

Що робити роботодавцю

Після успішної перевірки інформація миттєво підтягується у застосунок «Резерв+», тож кожен фахівець може особисто контролювати термін дії своєї відстрочки через смартфон. Роботодавцю ж варто вже зараз зайти в електронний кабінет і перевірити, чи не з'явилося там сповіщення про необхідність оновити дані. Якщо підказка є — слід обрати спрощену або повну процедуру перепідтвердження і не зволікати до 1 вересня, щоб не втратити право бронювати працівників.

Такий підхід, як пояснюють у матеріалі, зводить до мінімуму корупційні ризики та людський фактор, а також суттєво розвантажує територіальні центри комплектування від зайвої паперової роботи.

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