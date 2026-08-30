У Волинському національному університеті готуються до можливих тривалих відключень електроенергії, однак повністю забезпечити автономну роботу гуртожитків наразі неможливо — потужних генераторів для цього немає.

Луцьк готується до осінньо-зимового періоду — з наближенням холодів містян знову попереджають про можливі тривалі відключення світла. Особливо непросто може бути студентам, які переїжджають до Луцька з інших міст і житимуть у гуртожитках.

Як повідомляє ВСН, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки готуються до можливих тривалих блекаутів, однак повністю забезпечити автономну роботу гуртожитків наразі неможливо. Про це журналістам розповів проректор з науково-педагогічної роботи, економічного розвитку та проєктної діяльності ВНУ Олег Дикий.

Університет має кілька навчальних корпусів у Луцьку — на вулицях Винниченка, Шопена та на проспекті Волі. Також у розпорядженні вишу чотири повноцінні студентські гуртожитки — №2, №3, №4 та №6, а також частина п'ятого. Загалом у них можуть проживати близько 2000 студентів, нині там мешкає приблизно 1500.

Окреме питання — безпека студентів під час повітряних тривог. У третьому та шостому гуртожитках облаштовані укриття в підвальних приміщеннях. А от у другому гуртожитку сховища немає — через підземні води будівля проєктувалася взагалі без підвалу. У четвертому гуртожитку наразі ремонтують систему вентиляції протирадіаційного укриття: роботи мали завершити до 1 вересня, однак через технічні питання їх продовжили — завершити планують протягом вересня.

Чи вистачить генераторів та які альтернативи

Якщо електроенергію в місті вимкнуть надовго, забезпечити роботу гуртожитків за допомогою генераторів не вдасться. «Таких генераторів, які витягнули б потужності споживання кожного гуртожитку, немає», — пояснив Олег Дикий.

Натомість університет обрав інший шлях — встановлення сонячних електростанцій. Наразі готують проєктно-кошторисну документацію для монтажу панелей на гуртожитках №2, №3, №4 та №6. Їхню потужність планують у межах від 50 до 200 кВт. Разом із сонячними панелями передбачені інвертори та акумулятори для накопичення електроенергії. Якщо університет отримає необхідне фінансування від Міністерства освіти і науки, реалізувати проєкт планують уже цього року. Загалом сонячні електростанції хочуть встановити на 10 об'єктах ВНУ, зокрема й у навчальних корпусах.

Для навчальних корпусів також розглядають встановлення невеликих генераторів потужністю 10–15 кВт — їх планують використовувати для роботи систем, необхідних для опалення.

Як навчатимуться студенти під час блекаутів

В університеті вже мають алгоритм дій на випадок, якщо через відсутність електроенергії неможливо проводити заняття у звичному форматі. «Якщо не можемо забезпечити норми освітнього процесу, то переходимо на дистанційне навчання», — зазначили у ВНУ.

Такий сценарій для вишу не новий — досвід дистанційної роботи сформувався ще під час пандемії COVID-19, а після початку повномасштабної війни його продовжили використовувати під час проблем з електропостачанням. Тож у разі нових тривалих відключень освітній процес не зупинятимуть — за необхідності студенти навчатимуться дистанційно.

Водночас у виші наголошують: повної енергонезалежності університет наразі не має, а гуртожитки залежать не лише від електроенергії — водопостачання та опалення вони отримують через міські мережі. Тому під час масштабного блекауту ситуація залежатиме й від того, як функціонуватиме міська інфраструктура.