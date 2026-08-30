Військовослужбовці територіальних центрів комплектування не мають окремого переліку пільг, однак на них поширюються всі соціальні гарантії, передбачені для військових ЗСУ, — від грошового забезпечення до компенсації за житло.

Соціальні пільги для військових в Україні регулюються єдиним законом — окремого переліку привілеїв для працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) законодавство не передбачає, однак на них поширюються всі гарантії військовослужбовців Збройних сил України.

Як повідомляють Факти ICTV, у територіальних центрах комплектування служать військовослужбовці ЗСУ, які проходять службу за контрактом або призвані під час мобілізації. Окремої категорії «військовослужбовець ТЦК» у законодавстві не існує, тому для них діють загальні норми закону України №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Грошове забезпечення та додаткові виплати

Військовослужбовці ТЦК отримують грошове забезпечення на загальних підставах. Відповідно до статті 9 закону №2011-XII, воно складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавок, доплат, премій та інших виплат.

Крім щомісячного забезпечення, військові ТЦК мають право на дві додаткові виплати протягом року. Перша — грошова допомога для оздоровлення, яка виплачується раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Порядок її виплати у 2026 році визначає наказ Міноборони №260.

Друга — матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Вона також дорівнює місячному грошовому забезпеченню, однак виплачується не автоматично, а лише за наявності визначених підстав. У 2026 році до таких підстав належать народження або усиновлення дитини, смерть близького родича, поранення, тяжке захворювання самого військовослужбовця або його близьких.

Медичне забезпечення

Стаття 11 закону №2011-XII гарантує військовослужбовцям ТЦК право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах. Ідеться про повний спектр послуг: лікування, медичну допомогу та забезпечення необхідними лікарськими засобами.

Окремо частина 9 статті 9 закону №2011-XII передбачає збереження грошового забезпечення за військовослужбовцями, яких вивели у розпорядження командира через необхідність тривалого лікування. Тобто працівник ТЦК, який отримав поранення під час виконання службових обов'язків і перебуває на лікуванні чи відновленні, не втрачає своє грошове забезпечення.

Житлові гарантії та компенсація за оренду

Військовослужбовці ТЦК також користуються житловими гарантіями нарівні з іншими військовими. Стаття 12 закону №2011-XII закріплює право на забезпечення житловими приміщеннями або, у встановлених випадках, на грошову компенсацію за належне для отримання житло.

Якщо військовослужбовець ТЦК не має власного житла за місцем служби, він може претендувати на відповідну компенсацію за умови виконання встановлених вимог. Також закон гарантує соціальний захист членам сімей військовослужбовців — стаття 14 визначає їхні права у сфері медичного забезпечення, соціального захисту та інших питань.

Для дітей військовослужбовців передбачені окремі освітні гарантії, конкретний перелік яких залежить від статусу військовослужбовця та обставин, визначених законом.

Пільги для військовослужбовців ТЦК зі статусом УБД

Сама по собі служба в ТЦК не дає статусу учасника бойових дій. УБД визнають військових, які виконували завдання, визначені законодавством як підстави для надання такого статусу. Якщо ж військовослужбовець ТЦК має посвідчення УБД, він додатково користується пільгами, передбаченими статтею 12 закону №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, учасники бойових дій мають право на:

безплатне отримання ліків за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування;

75-відсоткову знижку на плату за житло в межах установлених норм;

75-відсоткову знижку на комунальні послуги та скраплений газ у межах норм споживання;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах.

Знижка на житло та комунальні послуги поширюється також на членів сім'ї УБД, які проживають разом із ним.

Як оформити пільги

Для отримання гарантованих законом пільг військовослужбовцю ТЦК необхідно звернутися до відповідних органів залежно від виду допомоги. Грошове забезпечення та додаткові виплати нараховуються за місцем служби автоматично. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань оформлюється за рапортом на ім'я командира з доданням документів, що підтверджують підставу (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть, медичний висновок тощо).

Для отримання житлової компенсації військовослужбовець подає рапорт та документи, що підтверджують відсутність власного житла за місцем проходження служби. Медичне забезпечення надається у військово-медичних закладах за направленням. Для пільг УБД потрібно пред'явити посвідчення учасника бойових дій у відповідній установі — лікарні, ЖЕКу, органі соціального захисту.

Таким чином, ключовим документом для реалізації будь-яких пільг залишається закон №2011-XII, а додаткові привілеї виникають не через службу в ТЦК, а через наявність статусу учасника бойових дій.

Як повідомляла Politeka, допомога родинам військовослужбовців в Україні: які пільги та гарантії встановила держава.