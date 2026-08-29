Ветерани та військовослужбовці можуть отримати право на одноразове безмитне ввезення автомобіля — відповідне звернення вже направили до Верховної Ради. Розповідаємо, хто саме зможе скористатися пільгою, які обмеження пропонують запровадити та які документи можуть знадобитися.

Пільгове розмитнення авто може стати реальністю для українських військових — Миколаївська міська рада направила до Верховної Ради офіційне звернення з проханням запровадити механізм одноразового безмитного ввезення одного транспортного засобу для ветеранів війни. Ініціативу, що народилася у ветеранській спільноті Миколаєва, вже підтримали на місцевому та обласному рівнях.

Питання розглянули 7 серпня 2026 року на засіданні координаційної ради з питань ветеранської політики у Миколаєві. Як повідомляє видання Nova.net.ua, ініціативу підтримали одностайно, після чого Рада ветеранів при Миколаївській міській раді звернулася до обласної влади. Миколаївська обласна рада також підтримала пропозицію — листи направили прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, народним депутатам та міністру у справах ветеранів.

Хто зможе скористатися пільговим розмитненням

У зверненні пропонується поширити право на безмитне ввезення авто на такі категорії:

особи з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

військовослужбовці, які після звільнення набули статусу ветерана війни;

люди, які брали безпосередню участь в обороні України;

інші особи, визначені законодавством про статус ветеранів війни.

Окремо наголошується на необхідності спрощеного порядку ввезення автомобілів, спеціально обладнаних відповідно до потреб ветеранів з інвалідністю. За задумом ініціаторів, автомобіль звільнятиметься від сплати ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість.

Які обмеження та запобіжники пропонують

Ветеранська спільнота наполягає, що пільга не має перетворитися на схему для заробітку. У зверненні пропонують передбачити:

заборону на перепродаж автомобіля протягом визначеного строку;

порядок сплати митних платежів у разі дострокового відчуження;

єдиний державний облік тих, хто скористався пільгою;

вимоги до автомобілів — рік випуску, екологічний стандарт, технічні характеристики та максимальна митна вартість.

Голова правління ГО «Український ветеранський центр» Дмитро Гнатюк наголосив, що для багатьох ветеранів автомобіль — це не розкіш, а необхідна умова повернення до самостійного життя. «Для ветерана пільгове розмитнення — це не привілей, а можливість жити повноцінно. Особливо це стосується ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок захисту України, втратили кінцівки або мають інші порушення мобільності», — пояснив він.

Які документи можуть знадобитися

Оскільки механізм перебуває на етапі розгляду, точний перелік документів ще не затверджений. Однак, виходячи зі змісту ініціативи, ветеранам, імовірно, доведеться підтверджувати свій статус через:

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовий квиток із відповідними відмітками;

довідку про безпосередню участь в обороні України.

Також знадобляться стандартні документи для митного оформлення: техпаспорт на автомобіль, договір купівлі-продажу, сертифікат відповідності екологічним нормам. Подаватимуть документи, найімовірніше, через митні органи за місцем реєстрації — але остаточний порядок визначить законодавство після ухвалення відповідних змін.

Дмитро Гнатюк додав, що ветеранська спільнота не вимагає безконтрольної пільги: «Ми за те, щоб цей механізм був чітко врегульований: один автомобіль особистого користування, обмеження перепродажу, контроль цільового використання. Тобто ми говоримо не про схему для заробітку, а про конкретний інструмент підтримки людини». Наступний етап — розгляд ініціативи у профільному парламентському комітеті та Міністерстві у справах ветеранів.