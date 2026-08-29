Ветераны и военнослужащие могут получить право на одноразовый беспошлинный ввоз автомобиля — соответствующее обращение уже направили в Верховную Раду. Рассказываем, кто именно сможет воспользоваться льготой, какие ограничения предлагают ввести и какие документы могут понадобиться.

Льготная растаможка авто может стать реальностью для украинских военных — Николаевский городской совет направил в Верховную Раду официальное обращение с просьбой ввести механизм одноразового беспошлинного ввоза одного транспортного средства для ветеранов войны. Инициативу, родившуюся в ветеранском сообществе Николаева, уже поддержали на местном и областном уровнях.

Вопрос рассмотрели 7 августа 2026 года на заседании координационного совета по вопросам ветеранской политики в Николаеве. Как сообщает издание Nova.net.ua, инициативу поддержали единогласно, после чего Совет ветеранов при Николаевском городском совете обратился к областной власти. Николаевский областной совет также поддержал предложение — письма направили премьер-министру, председателю Верховной Рады, народным депутатам и министру по делам ветеранов.

Кто сможет воспользоваться льготной растаможкой

В обращении предлагается распространить право на беспошлинный ввоз авто на такие категории:

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий;

военнослужащие, которые после увольнения приобрели статус ветерана войны;

люди, принимавшие непосредственное участие в обороне Украины;

иные лица, определенные законодательством о статусе ветеранов войны.

Отдельно отмечается необходимость упрощенного порядка ввоза автомобилей, специально оборудованных в соответствии с потребностями ветеранов с инвалидностью. По замыслу инициаторов, автомобиль будет освобождаться от уплаты ввозной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

Какие ограничения и предохранители предлагают

Ветеранское сообщество настаивает, что льгота не должна превратиться в схему для заработка. В обращении предлагают предусмотреть:

запрет на перепродажу автомобиля в течение определенного срока;

порядок уплаты таможенных платежей в случае досрочного отчуждения;

единый государственный учет тех, кто воспользовался льготой;

требования к автомобилям — год выпуска, экологический стандарт, технические характеристики и максимальная таможенная стоимость.

Глава правления ОО «Украинский ветеранский центр» Дмитрий Гнатюк подчеркнул, что для многих ветеранов автомобиль — это не роскошь, а необходимое условие возвращения к самостоятельной жизни. «Для ветерана льготная растаможка — это не привилегия, а возможность жить полноценно. Особенно это касается ветеранов, получивших инвалидность вследствие защиты Украины, потерявших конечности или имеющих другие нарушения мобильности», — пояснил он.

Какие документы могут понадобиться

Поскольку механизм находится на стадии рассмотрения, точный перечень документов еще не утвержден. Однако, исходя из содержания инициативы, ветеранам, вероятно, придется подтверждать свой статус через:

удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

военный билет с соответствующими отметками;

справку о непосредственном участии в обороне Украины.

Также понадобятся стандартные документы для таможенного оформления: техпаспорт на автомобиль, договор купли-продажи, сертификат соответствия экологическим нормам. Подавать документы, вероятнее всего, будут через таможенные органы по месту регистрации — но окончательный порядок определит законодательство после принятия соответствующих изменений.

Дмитрий Гнатюк добавил, что ветеранское сообщество не требует бесконтрольной льготы: «Мы за то, чтобы этот механизм был четко урегулирован: один автомобиль личного пользования, ограничение перепродажи, контроль целевого использования. То есть мы говорим не о схеме для заработка, а о конкретном инструменте поддержки человека». Следующий этап — рассмотрение инициативы в профильном парламентском комитете и Министерстве по делам ветеранов.