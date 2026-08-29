Сеть "АТБ" ввела временные ограничения на продажу бакалейных товаров и куриных яиц по всей Украине — причиной стал массовый выкуп социально значимых продуктов оптовыми перекупщиками.

Дефицит продуктов в Украине набирает новые обороты — одна из крупнейших сетей супермаркетов "АТБ" ввела временные ограничения на продажу ряда товаров бакалейной группы и куриных яиц. В компании объяснили, что причиной стали действия оптовых перекупщиков, которые массово скупают социально значимые продукты из-за низких цен сети.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям сети "АТБ Маркет" Сергей Демченко. Новые правила продажи действуют по всей Украине — как в физических магазинах, так и при онлайн-заказах.

Какие товары попали под ограничения

Перечень охватывает более десяти продовольственных групп. В частности, ограничения касаются:

куриных яиц;

рыбных и мясных консервов;

растительного масла и уксуса;

круп, макаронных изделий, хлопьев;

крахмала;

соли, соды, товаров для выпечки;

сахара;

продуктов быстрого приготовления.

Сколько товаров может купить один покупатель

Согласно решению операционного менеджмента сети, для одного покупателя установлены следующие лимиты:

до 6 десятков куриных яиц;

до 6 килограммов сыпучих или твердых продуктов;

до 6 бутылок или иных видов упаковки определенной продукции.

Как отметил Демченко, эти нормы основываются на данных исследований потребительского спроса. То есть обычному покупателю установленных лимитов вполне достаточно для повседневных нужд.

Почему ввели ограничения

Главная причина — недобросовестное поведение оптовых перекупщиков. Доступные цены в "АТБ" спровоцировали массовый выкуп социально значимой продукции в больших объемах, из-за чего обычные покупатели рисковали остаться без необходимых товаров.

"Ограничения связаны, в первую очередь, с недобросовестной конкуренцией, а именно с тем, что оптовые продавцы выкупают продукты первой необходимости, и тем самым ограничивают обычных покупателей в приобретении тех товаров, которые им необходимы. Эти игроки создают определенный ажиотаж", — объяснил Сергей Демченко.

В компании подчеркивают: главная цель новых правил — защитить розничного потребителя и предотвратить возникновение дефицита базовых продуктов на полках.

Как долго будут действовать ограничения

Четких прогнозов относительно сроков отмены лимитов в "АТБ" пока не дают. По словам представителя сети, учитывая ситуацию в стране, делать такие прогнозы сложно. В то же время в компании готовы пересмотреть вынужденные меры, как только рыночная ситуация стабилизируется.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заверил, что предпосылки для системного физического дефицита базовых продуктов отсутствуют. Однако в конкретных магазинах могут возникать временные изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров.

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