Услуга єМалятко позволяет родителям зарегистрировать новорожденного ребенка и оформить все необходимые документы онлайн через портал Дия. Рассказываем, как воспользоваться сервисом, какие выплаты можно получить в 2026 году и какие документы нужны.

Услуга єМалятко — это комплексный сервис, который позволяет родителям зарегистрировать рождение ребенка и оформить все необходимые документы по одному заявлению. Как сообщают Факты ICTV, сделать это можно онлайн через портал Дия, не выходя из дома, и весь процесс занимает всего 15-20 минут.

Какие услуги можно оформить через єМалятко

Через єМалятко доступны сразу девять государственных услуг. Родители могут одним заявлением:

зарегистрировать рождение ребенка;

зарегистрировать место жительства;

определить происхождение ребенка (гражданство);

получить налоговый номер;

получить уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);

оформить пособие в связи с рождением ребенка;

оформить пособие для многодетных семей;

внести информацию о ребенке в Реестр пациентов;

получить денежную компенсацию за Пакет малыша.

Какие выплаты можно получить

В 2026 году для детей, рожденных после 1 января, пособие в связи с рождением составляет 50 000 гривен. Кроме того, через сервис можно получить Пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости — 8 451 гривну.

Кто может подать заявление

Заявление на получение услуг єМалятко могут подать:

родители, состоящие в браке;

родители, не состоящие в браке;

одинокие матери.

Важно: заявителями могут быть только граждане Украины. Если один из родителей ребенка является иностранцем, который имеет официальное разрешение на проживание в Украине, подать заявку на услуги невозможно.

Как зарегистрировать ребенка через єМалятко — пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться услугой єМалятко на портале Дия, нужно выполнить несколько простых шагов:

Авторизуйтесь в личном кабинете на портале Дия с помощью BankID, Дия.Подпись или электронной подписи. Заполните онлайн-форму и выберите услуги, которые хотите заказать. Подпишите заявление с помощью электронной подписи. Второму родителю также необходимо подписать заявление, если: родители не состоят в браке, имеют разные фамилии или зарегистрированы по разным адресам, а также если получателем выплат будет мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Готовое заявление автоматически отправляется в выбранный отдел ЗАГС. После оформления документа на указанную электронную почту придет письмо-уведомление. Забрать свидетельство о рождении можно в том отделе ЗАГС, который выбрал тот из родителей, кто подписал заявление.

Когда воспользоваться єМалятком невозможно

Заказать услугу не получится в следующих случаях:

у ребенка уже есть свидетельство о рождении;

в родильном доме матери выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца по форме 103/о;

ребенок родился за пределами Украины;

ребенок родился вне лечебного учреждения;

один из родителей ребенка является гражданином другой страны;

брак между родителями был заключен в другой стране.

Какие документы нужны для єМалятко

Для того чтобы воспользоваться єМалятком, необходимо подготовить такой пакет документов:

номер медицинского заключения о рождении — состоит из 16 латинских букв и цифр (выдается врачом в родильном доме);

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о браке;

УНЗР одного из родителей;

банковский счет для получения пособия.

Услуга єМалятко значительно упрощает процесс оформления документов для новорожденного ребенка. Вместо посещения нескольких государственных учреждений родителям достаточно заполнить одну онлайн-форму на портале Дия.