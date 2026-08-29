Услуга єМалятко — это комплексный сервис, который позволяет родителям зарегистрировать рождение ребенка и оформить все необходимые документы по одному заявлению. Как сообщают Факты ICTV, сделать это можно онлайн через портал Дия, не выходя из дома, и весь процесс занимает всего 15-20 минут.

Какие услуги можно оформить через єМалятко

Через єМалятко доступны сразу девять государственных услуг. Родители могут одним заявлением:

  • зарегистрировать рождение ребенка;
  • зарегистрировать место жительства;
  • определить происхождение ребенка (гражданство);
  • получить налоговый номер;
  • получить уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);
  • оформить пособие в связи с рождением ребенка;
  • оформить пособие для многодетных семей;
  • внести информацию о ребенке в Реестр пациентов;
  • получить денежную компенсацию за Пакет малыша.

Какие выплаты можно получить

В 2026 году для детей, рожденных после 1 января, пособие в связи с рождением составляет 50 000 гривен. Кроме того, через сервис можно получить Пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости — 8 451 гривну.

ребенок

Кто может подать заявление

Заявление на получение услуг єМалятко могут подать:

  • родители, состоящие в браке;
  • родители, не состоящие в браке;
  • одинокие матери.

Важно: заявителями могут быть только граждане Украины. Если один из родителей ребенка является иностранцем, который имеет официальное разрешение на проживание в Украине, подать заявку на услуги невозможно.

Как зарегистрировать ребенка через єМалятко — пошаговая инструкция

Чтобы воспользоваться услугой єМалятко на портале Дия, нужно выполнить несколько простых шагов:

  1. Авторизуйтесь в личном кабинете на портале Дия с помощью BankID, Дия.Подпись или электронной подписи.
  2. Заполните онлайн-форму и выберите услуги, которые хотите заказать.
  3. Подпишите заявление с помощью электронной подписи. Второму родителю также необходимо подписать заявление, если: родители не состоят в браке, имеют разные фамилии или зарегистрированы по разным адресам, а также если получателем выплат будет мать, а заявление подает отец (и наоборот).

Готовое заявление автоматически отправляется в выбранный отдел ЗАГС. После оформления документа на указанную электронную почту придет письмо-уведомление. Забрать свидетельство о рождении можно в том отделе ЗАГС, который выбрал тот из родителей, кто подписал заявление.

Когда воспользоваться єМалятком невозможно

Заказать услугу не получится в следующих случаях:

  • у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
  • в родильном доме матери выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца по форме 103/о;
  • ребенок родился за пределами Украины;
  • ребенок родился вне лечебного учреждения;
  • один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
  • брак между родителями был заключен в другой стране.

Какие документы нужны для єМалятко

Для того чтобы воспользоваться єМалятком, необходимо подготовить такой пакет документов:

  • номер медицинского заключения о рождении — состоит из 16 латинских букв и цифр (выдается врачом в родильном доме);
  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о браке;
  • УНЗР одного из родителей;
  • банковский счет для получения пособия.

Услуга єМалятко значительно упрощает процесс оформления документов для новорожденного ребенка. Вместо посещения нескольких государственных учреждений родителям достаточно заполнить одну онлайн-форму на портале Дия.