Услуга єМалятко — это комплексный сервис, который позволяет родителям зарегистрировать рождение ребенка и оформить все необходимые документы по одному заявлению. Как сообщают Факты ICTV, сделать это можно онлайн через портал Дия, не выходя из дома, и весь процесс занимает всего 15-20 минут.
Какие услуги можно оформить через єМалятко
Через єМалятко доступны сразу девять государственных услуг. Родители могут одним заявлением:
- зарегистрировать рождение ребенка;
- зарегистрировать место жительства;
- определить происхождение ребенка (гражданство);
- получить налоговый номер;
- получить уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (УНЗР);
- оформить пособие в связи с рождением ребенка;
- оформить пособие для многодетных семей;
- внести информацию о ребенке в Реестр пациентов;
- получить денежную компенсацию за Пакет малыша.
Какие выплаты можно получить
В 2026 году для детей, рожденных после 1 января, пособие в связи с рождением составляет 50 000 гривен. Кроме того, через сервис можно получить Пакет малыша или денежную компенсацию его стоимости — 8 451 гривну.
Кто может подать заявление
Заявление на получение услуг єМалятко могут подать:
- родители, состоящие в браке;
- родители, не состоящие в браке;
- одинокие матери.
Важно: заявителями могут быть только граждане Украины. Если один из родителей ребенка является иностранцем, который имеет официальное разрешение на проживание в Украине, подать заявку на услуги невозможно.
Как зарегистрировать ребенка через єМалятко — пошаговая инструкция
Чтобы воспользоваться услугой єМалятко на портале Дия, нужно выполнить несколько простых шагов:
- Авторизуйтесь в личном кабинете на портале Дия с помощью BankID, Дия.Подпись или электронной подписи.
- Заполните онлайн-форму и выберите услуги, которые хотите заказать.
- Подпишите заявление с помощью электронной подписи. Второму родителю также необходимо подписать заявление, если: родители не состоят в браке, имеют разные фамилии или зарегистрированы по разным адресам, а также если получателем выплат будет мать, а заявление подает отец (и наоборот).
Готовое заявление автоматически отправляется в выбранный отдел ЗАГС. После оформления документа на указанную электронную почту придет письмо-уведомление. Забрать свидетельство о рождении можно в том отделе ЗАГС, который выбрал тот из родителей, кто подписал заявление.
Когда воспользоваться єМалятком невозможно
Заказать услугу не получится в следующих случаях:
- у ребенка уже есть свидетельство о рождении;
- в родильном доме матери выдали медицинское свидетельство о рождении старого образца по форме 103/о;
- ребенок родился за пределами Украины;
- ребенок родился вне лечебного учреждения;
- один из родителей ребенка является гражданином другой страны;
- брак между родителями был заключен в другой стране.
Какие документы нужны для єМалятко
Для того чтобы воспользоваться єМалятком, необходимо подготовить такой пакет документов:
- номер медицинского заключения о рождении — состоит из 16 латинских букв и цифр (выдается врачом в родильном доме);
- идентификационный код;
- паспорт гражданина Украины;
- свидетельство о браке;
- УНЗР одного из родителей;
- банковский счет для получения пособия.
Услуга єМалятко значительно упрощает процесс оформления документов для новорожденного ребенка. Вместо посещения нескольких государственных учреждений родителям достаточно заполнить одну онлайн-форму на портале Дия.