Финалист кулинарного шоу «Мастер Шеф Профессионалы 3» Николай Люлько раскрыл фирменный рецепт салата с пекинской капустой от своей мамы — без него в семье повара не обходится ни один праздник.

Салат с пекинской капустой на праздники в семье финалиста «Мастер Шеф» готовится каждый раз — но далеко не по болгарскому или греческому рецепту, а по фирменному, семейному. Николай Люлько показал его на своей странице в Instagram и заверил, что блюдо готовится легко, а по вкусу от него невозможно оторваться.

«Без этого салата не обходится ни один наш праздник, поэтому с наступлением новогодних праздников я уже знаю, что готовить. Лёгкий в приготовлении и такой вкусный салат — обязательно попробуйте», — посоветовал финалист «Мастер Шеф» Николай Люлько.

Рецепт действительно максимально простой, но именно сочетание ингредиентов и характерная заправка делают его узнаваемым. Никаких редких продуктов или сложных техник — всё найдётся в ближайшем супермаркете или уже стоит на кухонной полке.

Ингредиенты для фирменного салата

Чтобы приготовить салат с пекинской капустой по рецепту финалиста «Мастер Шеф», нужны такие продукты:

куриное филе отварное — 600 г;

пекинская капуста — 600 г;

огурец свежий — 300 г;

кукуруза консервированная — 400 г;

листья свежей кинзы — 40 г;

зелёный перец чили — 30 г;

соль — 15 г;

перец чёрный — 3 г;

сок и цедра одного лайма;

йогурт максимальной жирности или майонез — 400 г.

Как приготовить салат с пекинской капустой

Пекинскую капусту и варёное куриное филе нарезают кусочками, а свежий огурец — полукольцами. Всё складывают в большую миску и добавляют консервированную кукурузу.

Далее в салат идёт мелко нарезанная кинза и зелёный перец чили. Заправляют блюдо жирным йогуртом или майонезом, добавляют соль, чёрный перец, сок и цедру лайма. Остаётся хорошо всё перемешать — и фирменный салат с пекинской капустой готов.

Именно цедра и сок лайма придают блюду ту самую свежесть и лёгкую кислинку, которой не хватает привычным вариантам с майонезом. В комментариях украинцы оценили рецепт: «Спасибо, обязательно сделаю. Я такой делаю только без лайма, попробую добавить», — написала одна из подписчиц, а другая поблагодарила маму повара за вкусную идею.





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