Салат с пекинской капустой на праздники в семье финалиста «Мастер Шеф» готовится каждый раз — но далеко не по болгарскому или греческому рецепту, а по фирменному, семейному. Николай Люлько показал его на своей странице в Instagram и заверил, что блюдо готовится легко, а по вкусу от него невозможно оторваться.
«Без этого салата не обходится ни один наш праздник, поэтому с наступлением новогодних праздников я уже знаю, что готовить. Лёгкий в приготовлении и такой вкусный салат — обязательно попробуйте», — посоветовал финалист «Мастер Шеф» Николай Люлько.
Рецепт действительно максимально простой, но именно сочетание ингредиентов и характерная заправка делают его узнаваемым. Никаких редких продуктов или сложных техник — всё найдётся в ближайшем супермаркете или уже стоит на кухонной полке.
Ингредиенты для фирменного салата
Чтобы приготовить салат с пекинской капустой по рецепту финалиста «Мастер Шеф», нужны такие продукты:
- куриное филе отварное — 600 г;
- пекинская капуста — 600 г;
- огурец свежий — 300 г;
- кукуруза консервированная — 400 г;
- листья свежей кинзы — 40 г;
- зелёный перец чили — 30 г;
- соль — 15 г;
- перец чёрный — 3 г;
- сок и цедра одного лайма;
- йогурт максимальной жирности или майонез — 400 г.
Как приготовить салат с пекинской капустой
Пекинскую капусту и варёное куриное филе нарезают кусочками, а свежий огурец — полукольцами. Всё складывают в большую миску и добавляют консервированную кукурузу.
Далее в салат идёт мелко нарезанная кинза и зелёный перец чили. Заправляют блюдо жирным йогуртом или майонезом, добавляют соль, чёрный перец, сок и цедру лайма. Остаётся хорошо всё перемешать — и фирменный салат с пекинской капустой готов.
Именно цедра и сок лайма придают блюду ту самую свежесть и лёгкую кислинку, которой не хватает привычным вариантам с майонезом. В комментариях украинцы оценили рецепт: «Спасибо, обязательно сделаю. Я такой делаю только без лайма, попробую добавить», — написала одна из подписчиц, а другая поблагодарила маму повара за вкусную идею.
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