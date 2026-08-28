С 1 сентября абонентов Киевстар ждут изменения в условиях обслуживания: оператор увеличил количество минут и SMS в двух тарифных планах, пересмотрел цену YouTube Premium и изменил правила услуги «Пауза пока в роуминге».

Тарифы мобильной связи в Украине снова меняются: с 1 сентября абонентов Киевстар ждут новые условия обслуживания. Как сообщает Новини.LIVE, оператор увеличил наполнение двух тарифных планов, пересмотрел стоимость YouTube Premium и обновил правила услуги «Пауза пока в роуминге».

Больше минут и SMS

Клиенты, перенесшие мобильный номер в сеть Киевстар, смогут пользоваться большим количеством минут и SMS. Изменения касаются только двух тарифов: «ВСЕ РАЗОМ Легкий» — 1000 минут и 1000 SMS вместо 300 минут и 300 SMS, а «ВСЕ РАЗОМ Крутой» — 1200 минут и 1200 SMS вместо 600 минут и 600 SMS.

Новые условия начнут действовать с 1 сентября для контрактных абонентов, а также тех, кто одновременно пользуется мобильной связью и Домашним Интернетом. Для клиентов предоплаты обновление произойдет со следующего списания средств за тариф, которое наступит после 2 сентября.

YouTube Premium: новая цена

Со 2 сентября стоимость услуги YouTube Premium составит 159 грн в месяц. Изменится и день списания: оплату будут взимать ежемесячно в ту дату, когда услуга была активирована. Например, если подключение произошло 15 числа, деньги будут списывать именно 15 числа каждого месяца, а не через четыре недели.

«Удобная пауза» вместо «Паузы пока в роуминге»

Услуга, позволяющая временно деактивировать номер за границей, со 2 сентября сменит название на «Удобная пауза». Главное — подключение станет доступным не только в роуминге, но и на территории Украины. Для абонентов, заказавших услугу, прекращается начисление платы за тариф, отключаются исходящие звонки, SMS и мобильный трафик, а входящие звонки и информационные SMS переадресовываются на другой номер.

Дополнительно Киевстар расширит перечень стран, на чьи номера будет действовать переадресация: список пополнится номерами Гваделупы, Исландии, Кипра, Лихтенштейна, Мальты, Мартиники и Французской Гвианы. Прочие условия и стоимость пакетов изменения не затронут.

Ранее Politeka сообщала, тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell на сентябрь: что выгодно подключить украинцам.

Также Politeka сообщала, «Киевстар» меняет тарифы с 1 сентября: кого из абонентов автоматически переведут на новые пакеты.