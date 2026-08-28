З 1 вересня абонентів Київстар чекають зміни в умовах обслуговування: оператор збільшив кількість хвилин і SMS у двох тарифних планах, переглянув ціну YouTube Premium та змінив правила послуги «Пауза поки в роумінгу».

Тарифи мобільного зв'язку в Україні знову змінюються: з 1 вересня абонентів Київстар чекають нові умови обслуговування. Як повідомляє Новини.LIVE, оператор збільшив наповнення двох тарифних планів, переглянув вартість YouTube Premium та оновив правила послуги «Пауза поки в роумінгу».

Більше хвилин та SMS

Клієнти, які перенесли мобільний номер у мережу Київстар, зможуть користуватися більшою кількістю хвилин і SMS. Зміни стосуються лише двох тарифів: «ВСЕ РАЗОМ Легкий» — 1000 хвилин і 1000 SMS замість 300 хвилин і 300 SMS, а «ВСЕ РАЗОМ Крутий» — 1200 хвилин і 1200 SMS замість 600 хвилин і 600 SMS.

Нові умови почнуть діяти з 1 вересня для контрактних абонентів, а також тих, хто одночасно користується мобільним зв'язком і Домашнім Інтернетом. Для клієнтів передоплати оновлення відбудеться з наступного списання коштів за тариф, яке настане після 2 вересня.

YouTube Premium: нова ціна

З 2 вересня вартість послуги YouTube Premium становитиме 159 грн на місяць. Зміниться й день списання: оплату братимуть щомісяця в ту дату, коли послугу було активовано. Наприклад, якщо підключення відбулося 15 числа, гроші списуватимуть саме 15 числа кожного місяця, а не через чотири тижні.

«Зручна пауза» замість «Паузи поки в роумінгу»

Послуга, яка дозволяє тимчасово деактивувати номер за кордоном, з 2 вересня змінить назву на «Зручна пауза». Найголовніше — підключення стане доступним не лише в роумінгу, а й на території України. Для абонентів, які замовили послугу, припиняється нарахування плати за тариф, вимикаються вихідні дзвінки, SMS та мобільний трафік, а вхідні дзвінки й інформаційні SMS переадресовуються на інший номер.

Додатково Київстар розширить перелік країн, на чиї номери діятиме переадресація: список поповниться номерами Гваделупи, Ісландії, Кіпру, Ліхтенштейну, Мальти, Мартиніки та Французької Гвіани. Інші умови та вартість пакетів зміни не зачеплять.

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