Рецепт салату «Цезар» ми вже публікували — а грецький салат готується ще простіше і не потребує довгого приготування соусу.
Грецький салат — це один із найпопулярніших рецептів середземноморської кухні, який ідеально підходить і як легка перекуска, і як гарнір до основної страви. Він швидко готується, не потребує варіння і завжди виходить свіжим та соковитим. У цьому варіанті до звичного набору овочів додають хрусткий листовий салат і авокадо — це робить страву ще ситнішою і кремовою, а домашня заправка з лимонного соку, оливкової олії та часнику надає їй яскравого середземноморського смаку.
Інгредієнти для грецького салату
На 6 порцій (як гарнір) знадобиться:
- 1 головка листового салату ромен, нарізана
- 1/2 середньої червоної цибулини, тонко нарізаної
- 1/2 болгарського перцю (будь-якого кольору), нарізаного
- 1 склянка (240 мл) помідорів черрі або дрібних томатів, розрізаних навпіл
- 1 огірок (типу «англійський», приблизно 300 г), нарізаний
- 1 авокадо, очищений від шкірки й кісточки, нарізаний
- 1/2 склянки (120 мл) маслин каламата, розрізаних на третини
- приблизно 115 г сиру фета, покришеного
Для заправки:
- 3 столові ложки оливкової олії extra virgin
- 3 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку (сік одного великого лимона)
- 1 зубчик часнику, дрібно нарізаний або пропущений через часникову давилку
- 1/2 чайної ложки морської соли
- 1/4 чайної ложки чорного перцю
Як приготувати грецький салат: покроково
Промийте листя салату ромен, обсушіть його (можна за допомогою сушарки для зелені) і викладіть на дно великої салатниці.
Додайте до салату решту інгредієнтів: нарізану цибулю, болгарський перець, половинки помідорів, огірок, авокадо та маслини каламата. Зверху посипте сиром фета.
В окремій банці з щільною кришкою з'єднайте всі інгредієнти заправки — оливкову олію, лимонний сік, часник, сіль і перець — і енергійно збовтайте до однорідності.
Безпосередньо перед подачею полийте грецький салат заправкою за смаком і обережно перемішайте.
Овочі для салату можна підготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику 3-5 днів, окрім помідорів і авокадо — їх краще додавати свіжими безпосередньо перед подачею. Заправку варто вливати лише перед тим, як подавати страву на стіл: сіль у складі може спричинити виділення соку з овочів, і салат швидко втратить хрусткість.
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