Аналітики Мінфіну опублікували прогноз курсу долара на вересень: Нацбанк утримуватиме гривню під контролем, однак на підтримку курсу витратить мільярди доларів резервів.

Перший місяць осені принесе суттєві коливання на валютному ринку. За прогнозом аналітиків Мінфіну, на курс долара у вересні впливатимуть ситуація на Близькому Сході, ціни на нафту та рішення ЄЦБ і Федрезерва США.

Головним чинником для світових ринків у вересні 2026 року стане конфлікт у районі Ормузької протоки та протистояння між США та Іраном. Стійкого миру поки не очікують, тому нафта зберігатиметься в діапазоні від $72 до $98 за барель — на момент написання огляду ціна просіла приблизно до $86. Дорога логістика та енергоносії тиснуть і на долар, і на євро.

При цьому Європа виглядає для інвесторів привабливіше за США: американський держборг уже перевищив $40 трлн, а його обслуговування коштує понад $1 трлн на рік. Тому у вересні євро ситуативно зміцнюватиметься щодо долара. Прогноз пари євро/долар — коридор від 1,142 до 1,188 долара, а найбільші стрибки можливі напередодні засідань регуляторів: 9–10 вересня (ЄЦБ) та 15–16 вересня (ФРС США).

ЄЦБ, найімовірніше, збереже ставки на рівні 2,25–2,65% річних, а Федрезерв — 3,5–3,75%. Інфляція у США лишається високою — близько 3,4% у річному вимірі, у єврозоні — 2,9% при таргеті ЄЦБ у 2%. Підвищувати ставки американському регулятору невигідно через боргове навантаження на бюджет, тож долар увесь місяць залишатиметься під тиском.

Що буде з курсом долара в Україні

Гривня у вересні лишатиметься залежною від цін на енергоносії та своєчасного надходження міжнародної допомоги. Партнери поки виконують зобов'язання, тому золотовалютні резерви України перебуватимуть у коридорі від $48,8 млрд до $54 млрд. На підтримку курсу нацвалюти Нацбанк витратить за місяць від $4,3 млрд до $5,4 млрд резервів.

Щоденний дефіцит валюти на міжбанку залишиться високим — до $85–190 млн, і його закриватимуть інтервенції НБУ з продажу долара. Для євро світовий тренд додасть коливань щодо гривні в межах 27–54 копійок на євро в період 9–10 та 15–16 вересня.

Що робити українцям

Через політику «гнучкого курсоутворення» Нацбанк згладжуватиме різкі стрибки і долара, і євро щодо гривні, аби мінімізувати вплив курсів на ціни імпортних товарів та інфляцію. Тим, хто не планує великих валютних операцій, аналітики радять не бігти в обмінники на піку панічних чуток і розподіляти заощадження між гривнею, доларом та євро.