Громадянам, які вже сплатили штраф від ТЦК, а потім домоглися скасування постанови в суді, закон дає змогу повернути гроші — однак зробити це треба правильно, оформивши повернення коштів.

Штрафи від ТЦК в Україні нерідко доводиться оскаржувати в суді — і буває, що людина вже встигла сплатити гроші, а постанову згодом скасували. Як пояснює Судово-юридична газета, закон у такому разі передбачає повернення сплачених коштів, однак процедура має свої нюанси.

Найпоширеніша підстава для штрафу від ТЦК — порушення правил військового обліку (стаття 210 КУпАП). Для громадян санкція становить від 17 000 до 25 500 гривень. Найчастіше в судовій практиці фігурує сума 17 000 гривень — саме її виписують за неявку за повісткою чи неоновлення даних у «Резерв+».

Суд скасовує таку постанову, якщо знаходить процедурні порушення: людину не повідомили належним чином, у документі немає підпису або дати, штраф виписали за відсутності складу правопорушення чи не тій особі. Коли рішення на користь громадянина набирає законної сили, сплачені гроші вважаються безпідставно зарахованими до бюджету.

Як повернути сплачений штраф

Спершу потрібно отримати рішення суду про скасування постанови і дочекатися, поки воно набере законної сили. Далі — звернутися із заявою про повернення коштів до територіального центру комплектування, який виніс постанову. До заяви додають копію рішення суду та квитанцію про сплату.

Гроші повертають з державного бюджету через органи Державної казначейської служби. Практика показує: якщо постанову скасовано, відмовити у поверненні сплаченої суми орган не має права — інакше питання знову можна вирішувати через суд.

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