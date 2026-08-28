У Харкові новий навчальний рік уп'яте стартує у змішаному форматі. З 1 вересня в місті запрацюють 24 безпечні локації, зменшиться кількість школярів і розпочнеться підготовка до реформи старшої школи.

Збори до школи у Харківській області цьогоріч майже завершилися, і місто готується до нового навчального року. Як повідомила директорка Департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, з 1 вересня в Харкові працюватимуть 479 навчальних закладів: 417 комунальних, 12 державних профтехучилищ та 50 приватних.

Комбіноване навчання і 24 безпечні локації

Харків вп'яте поспіль розпочинає навчальний рік у змішаному режимі. Вперше такий формат запровадили 1 вересня 2023 року, і відтоді місто крок за кроком нарощує кількість безпечних місць для очного навчання. За словами Ольги Деменко, з 1 вересня запрацюють 24 безпечні локації: 10 підземних шкіл, 7 протирадіаційних укриттів у загальноосвітніх закладах та 7 станцій метрополітену.

Роботи на цьому не зупиняються: триває будівництво ще двох підземних шкіл, планується відкриття дитячого садка та облаштування чергової станції метро для занять.

Скільки учнів сяде за парти

Чисельність школярів у Харкові цього року зменшиться приблизно на 4,5 тисячі. Минулого навчального року в школах міста навчалися 94,5 тисячі учнів, а цього року очікують близько 90 тисяч. У Департаменті освіти пояснюють: основна причина — демографічні зміни, а не масовий виїзд родин із міста.

Найбільше спад помітний серед першокласників. До першого класу йдуть діти, народжені у 2019–2020 роках, — це період значного падіння народжуваності. До комунальних закладів набрали 5 024 першокласники, ще близько 600 дітей обрали приватні школи. До десятих класів цього року зарахували близько 8 тисяч учнів.

Очний формат і безкоштовне харчування

Нині близько 60% харківських школярів навчаються на території міста очно. Серед першачків цей показник вищий — близько 75%. Для наймолодших учнів максимально використовуватимуть очний формат і забезпечать перебування в безпечних локаціях щонайменше тричі на тиждень. У підземних школах для дітей організують безкоштовне харчування.

Підручники і реформа старшої школи

Через пошкодження друкарень під час обстрілів частина друкованих підручників запізнюється. Ольга Деменко зазначила, що видавництво «Ранок» запевнило: Харків отримає потрібну літературу орієнтовно протягом 2–3 тижнів, тож місто готове трохи почекати, маючи доступ до електронних версій видань.

Паралельно Харків готується до реформи старшої школи — переходу на профільне навчання та створення академічних ліцеїв. Повноцінне впровадження моделі заплановане на 1 вересня 2027 року, однак уже цього навчального року до всеукраїнського експерименту приєднаються три харківські ліцеї: №3, №124 (де діє підземна школа) та №138.

Що з дошкільнятами

У місті налічується близько 20 тисяч дошкільнят — цей контингент скоротився ще більше, оскільки це діти, народжені у 2022–2023 роках. Для них також поєднують очні та дистанційні заняття. Старшим дошкільникам, які можуть працювати з гаджетами 30–40 хвилин, проводять дистанційні заняття, а з молодшими працюють через батьків: надають психологічні консультації та рекомендації щодо навчання вдома.

Як батькам дізнатися про графік занять

Батькам варто звернутися до своєї школи чи садочка за розкладом очних занять: для першачків безпечні локації розписані щонайменше на три дні на тиждень, решта уроків — дистанційно. Для дошкільнят діють підземні локації та заняття у вихідні, спрямовані на соціалізацію й підготовку до школи. Актуальну інформацію оновлює Департамент освіти Харківської міської ради.

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