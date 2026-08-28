Безе — основа не лише хрустких коржиків, а й миловидних грибочків для прикраси святкових тортів, і головний секрет цього рецепта — інгредієнт, який рідко використовують, але який рятує десерт від порожнистості.

Рецепт ідеального бісквіта ми вже публікували — а безе готується зовсім по-іншому, і в цьому випадку з нього роблять не коржі, а миловидні грибочки для прикраси тортів.

Безе-грибочки — це класичний десерт із збитих білків і цукру, який запікають до хрусткої скоринки, а потім складають у формі маленьких грибочків. Головна перевага — не потрібна ідеальна форма: грибочки в природі всі різні, тож будь-які нерівності лише додають реалістичності.

Інгредієнти для безе

яєчні білки — 2 шт. (кімнатної температури)

цукор — приблизно 100 г (1/2 склянки)

сіль — щіпка (приблизно 0,5 г)

винний камінь (кремор тартар) — щіпка (приблизно 0,5 г)

чорний або напівсолодкий шоколад — приблизно 45 г, розтоплений

какао-порошок — для присипання, за смаком

Знадобляться також великий протвень, пергамент для випічки (не восковий папір) і кондитерський мішок із круглою насадкою.

Як приготувати безе: покроково

Розігрійте духовку до приблизно 95°C і застеліть великий протвень пергаментом.

У чашу міксера покладіть білки, цукор, сіль і винний камінь. Збивайте на високій швидкості близько 7 хвилин, доки маса не стане глянцевою і не з'являться стійкі піки — холодні білки збиваються довше.

Перекладіть безе в кондитерський мішок із круглою насадкою і відкладайте на пергамент шапочки грибочків діаметром основи близько 3-4 см, трохи покручуючи насадку вбік, щоб верх вийшов рівним. Окремо відкладайте тонші й вищі ніжки діаметром основи близько 2 см із гострим кінчиком. Легкий вигин ніжок додає природності, головне — не перегнути, інакше грибочки впадуть.

Випікайте безе за температури приблизно 95°C 1 годину 30 хвилин, доки грибочки не почнуть легко відходити від пергаменту. Дістаньте з духовки, обережно зніміть пергамент із протвеня і дайте безе повністю охолонути при кімнатній температурі. Одразу після випічки вони хрусткі зовні і трохи тягучі всередині, але тверднуть під час охолодження.

Коли безе повністю охололо, легко присипте шапочки й ніжки какао-порошком, а пальцями трохи розмажте порошок, щоб грибочки виглядали природніше. У центрі кожної шапочки прокрутіть кінчик ножа, щоб отримати невеликий отвір під ніжку.

Розтопіть шоколад, перекладіть у пакет із відрізаним кутиком і видавіть трохи шоколаду в отвір кожної шапочки. Вставте ніжку в отвір і залиште грибочки перевернутими, доки шоколад не застигне і не з'єднає обидві частини.

Зберігайте готові безе-грибочки в щільно закритій ємності при кімнатній температурі кілька днів — холодильник для них не підходить, бо вологість розм'якшує цукрову скоринку. Такі фігурки найкраще додавати на торт безпосередньо перед подачею, щоб вони залишалися хрусткими й довше тримали форму.

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