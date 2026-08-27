Бельгійські вафлі за цим рецептом виходять хрусткими зовні та ніжними, пухкими всередині завдяки одному простому секрету — збиванню яєць із цукром до пишної піни перед додаванням решти інгредієнтів.

Рецепт млинців, які виходять тонкими й еластичними ми вже публікували — а бельгійські вафлі готуються за іншим принципом: тісто для них збивають, а не просто перемішують, щоб вийшла пишна й повітряна структура.

Бельгійські вафлі — це класика ранкового меню, яка чудово поєднується як із солодкими, так і з несолодкими доповненнями. Головна відмінність цього рецепта від багатьох інших у тому, що тісто робиться в одній мисці з простих продуктів, які майже завжди є в холодильнику, а секрет пишної структури — у правильному збиванні яєць із цукром.

Інгредієнти для бельгійських вафель

2 великих яйця

2 ст. л. цукру

120 мл рослинної олії (світлої оливкової, канола або звичайної олії без запаху)

420 мл молока (будь-якого)

2 ч. л. ванільного екстракту

250 г пшеничного борошна (приблизно 2 склянки)

4 ч. л. розпушувача тіста

1/4 ч. л. солі

Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 12 вафель — розрахунок на 6 порцій.

Як приготувати бельгійські вафлі: покроково

У великій мисці за допомогою міксера збийте яйця з цукром на високій швидкості протягом 3 хвилин, доки маса не стане пишною та світлою. Саме цей етап відповідає за повітряну структуру готових вафель.

Додайте до збитих яєць решту рідких інгредієнтів у такому порядку: олію, молоко та ванільний екстракт. Перемішайте до однорідності.

В окремій мисці з'єднайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте суху суміш до рідкої основи і збивайте на низькій швидкості лише до об'єднання — тісто має залишитися трохи грудкуватим. Перебивати його не варто: через це вафлі вийдуть жорсткими.

Розігрійте вафельницю та за потреби змастіть її поверхню олією для смаження (деякі антипригарні вафельниці цього не потребують).

Влийте тісто у форми вафельниці, залишаючи трохи місця для розширення — якщо тіста буде забагато, воно почне витікати з боків під час випікання. Закрийте кришку і готуйте до золотисто-хрусткої скоринки, зазвичай це займає 3-5 хвилин.

Готову вафлю дістаньте пластиковими або силіконовими щипцями та подавайте теплою.

Якщо вафлі потрібно тримати теплими, доки готуються наступні партії, викладайте їх на решітку, встановлену на дека, і тримайте в духовці, розігрітій до приблизно 80°C, але не довше 30 хвилин, інакше вафлі підсохнуть. До тіста можна додати 100 г міні-шоколадних крапель, свіжі або заморожені ягоди (наприклад, 150 г чорниці, попередньо обваляної в ложці борошна), а також цедру лимона чи апельсина — це надасть вафлям додаткового аромату. Тісто можна приготувати наперед і зберігати в холодильнику до 5 днів, а готові вафлі — заморозити й потім розігрівати в тостері чи аерогрилі до хрусткої скоринки.

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