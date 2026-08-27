Бельгийские вафли по этому рецепту получаются хрустящими снаружи и нежными, пышными внутри благодаря одному простому секрету — взбиванию яиц с сахаром до пышной пены перед добавлением остальных ингредиентов.

Рецепт блинов, которые получаются тонкими и эластичными мы уже публиковали — а бельгийские вафли готовятся по другому принципу: тесто для них взбивают, а не просто перемешивают, чтобы получилась пышная и воздушная структура.

Бельгийские вафли — это классика утреннего меню, которая отлично сочетается как со сладкими, так и с несладкими дополнениями. Главное отличие этого рецепта от многих других в том, что тесто делается в одной миске из простых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике, а секрет пышной структуры — в правильном взбивании яиц с сахаром.

Ингредиенты для бельгийских вафель

2 крупных яйца

2 ст. л. сахара

120 мл растительного масла (легкого оливкового, канола или обычного масла без запаха)

420 мл молока (любого)

2 ч. л. ванильного экстракта

250 г пшеничной муки (примерно 2 стакана)

4 ч. л. разрыхлителя теста

1/4 ч. л. соли

Из этого количества ингредиентов получается примерно 12 вафель — расчет на 6 порций.

Как приготовить бельгийские вафли: пошагово

В большой миске с помощью миксера взбейте яйца с сахаром на высокой скорости в течение 3 минут, до тех пор, пока масса не станет пышной и светлой. Именно этот этап отвечает за воздушную структуру готовых вафель.

Добавьте к взбитым яйцам остальные жидкие ингредиенты в таком порядке: масло, молоко и ванильный экстракт. Перемешайте до однородности.

В отдельной миске соедините муку, разрыхлитель и соль. Добавьте сухую смесь к жидкой основе и взбивайте на низкой скорости только до объединения — тесто должно остаться немного комковатым. Перебивать его не стоит: из-за этого вафли получатся жесткими.

Разогрейте вафельницу и при необходимости смажьте ее поверхность маслом для жарки (некоторые антипригарные вафельницы этого не требуют).

Влейте тесто в формы вафельницы, оставляя немного места для расширения — если теста будет слишком много, оно начнет вытекать по бокам во время выпекания. Закройте крышку и готовьте до золотисто-хрустящей корочки, обычно это занимает 3-5 минут.

Готовую вафлю достаньте пластиковыми или силиконовыми щипцами и подавайте теплой.

Если вафли нужно держать теплыми, пока готовятся следующие партии, выкладывайте их на решетку, установленную на противень, и держите в духовке, разогретой до примерно 80°C, но не дольше 30 минут, иначе вафли подсохнут. В тесто можно добавить 100 г мини-шоколадных капель, свежие или замороженные ягоды (например, 150 г черники, предварительно обваленной в ложке муки), а также цедру лимона или апельсина — это придаст вафлям дополнительный аромат. Тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 5 дней, а готовые вафли — заморозить и потом разогревать в тостере или аэрогриле до хрустящей корочки.

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