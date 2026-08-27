В Верховной Раде готовят новые наказания за превышение скорости, и максимальный штраф может достичь 17 тысяч гривен. Водителям, которые нарушают правила систематически, грозит лишение права управления.

Штрафы в Украине продолжают ужесточать — теперь в Верховной Раде готовят новые наказания для водителей, которые систематически превышают скорость. К первому чтению планируют вынести законопроект №15348.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», документ предусматривает дифференцированный подход: размер санкции будет зависеть от того, насколько именно водитель превысил установленный лимит.

В частности, предлагают отдельные уровни ответственности за превышение скорости на 20, 40, 60 и 80 км/ч. За самые грубые нарушения предусмотрен штраф до 17 тысяч гривен.

Штрафные баллы и лишение прав

Помимо денежных санкций, полиция предлагает ввести систему штрафных баллов, которая действует в ряде других стран. Если водитель накопит определенное количество баллов, к нему будут применять более жесткие меры.

Также рассматривают возможность временно останавливать право управления транспортом или полностью его лишать. Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий.

В полиции подчеркивают: во время расследования ДТП нередко выясняется, что виновники аварий уже имели десятки предыдущих нарушений. Для примера приводят случай, когда водитель пять раз превысил скорость и получил наказание в 17 тысяч гривен.

Почему наказания ужесточают

Поводом стало резонансное ДТП 17 августа в центре Киева, после которого президент Владимир Зеленский объявил о заседании СНБО. Глава государства подчеркнул, что нужны не косметические изменения, а действенные шаги для защиты людей на дорогах.

Законопроект №15348 готовят к первому чтению в Верховной Раде. Если его поддержат, новая система баллов и более жестких санкций может заработать для всех украинских водителей уже в ближайшие месяцы.