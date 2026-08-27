В четверг, 27 августа, «Укрзализныця» предупредила о задержке ряда поездов, которые курсируют через Днепр и Днепропетровскую область. Дольше всего придется ждать более 7 часов — причина во влиянии боевых действий.

Изменение графика поездов в Днепре на этой неделе продолжается — 27 августа «Укрзализныця» сообщила о задержке ряда рейсов, которые курсируют через Днепр и Днепропетровскую область. Дольше всего пассажирам придется ждать более 7 часов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на сайт и пост «Укрзализныци». Железнодорожники продолжают движение там, где это позволяет ситуация с безопасностью, мониторят воздушное пространство и делают все возможное, чтобы никто не пострадал. Причина задержек — влияние боевых действий на железнодорожную инфраструктуру и маршруты.

Какие поезда задерживаются больше всего

По состоянию на вечер 27 августа в перечне «Укрзализныци» 25 рейсов, которые следуют через Днепр и область. Самая длинная задержка — более 7 с половиной часов:

№83/84 Днепр – Мукачево (+6:22);

№85/86 Запорожье-1 – Львов (+7:25);

№5/6 Запорожье-1 – Ясиня (+7:25);

№37/38 Запорожье-1 – Киев (+7:15);

№53/54 Днепр – Одесса (+6:58);

№75/76 Кривой Рог – Киев (+7:37);

№79/80 Днепр – Львов (+6:52);

№119/120 Днепр – Хелм (+6:52);

№79/80 Львов – Днепр (+7:09);

№5/6 Ясиня – Запорожье-1 (+4:57);

№39/40 Солотвино-1 – Запорожье-1 (+4:59);

№85/86 Львов – Запорожье-1 (+4:50);

№41/42 Трускавец – Днепр (+3:48);

№41/42 Днепр – Трускавец (+3:42);

№43/44 Ивано-Франковск – Днепр (+2:57);

№127/128 Львов – Днепр (+2:18);

№253/254 Одесса – Кривой Рог (+2:16);

№233/234 Черновцы – Кривой Рог (+2:16);

№293/294 Рахов – Кривой Рог (+2:16);

№87/88 Днепр – Ковель (+2:06);

№87/88 Ковель – Днепр (+2:04);

№31/32 Пшемысль – Запорожье-1 (+1:37);

№3/4 Ужгород – Днепр (+1:35);

№285/286 Львов – Днепр (+0:42);

№127/128 Днепр – Львов (+0:42).

Для поездов, которые из-за атак задерживаются на 5 и более часов, «Укрзализныця» вместе с партнерами World Central Kitchen организует питание для пассажиров и железнодорожников на одной из промежуточных станций. «Если отправляетесь в дорогу, позаботьтесь о запасе воды и перекусе. Из-за ситуации с безопасностью поездка может длиться дольше, чем планировалось», — говорится в сообщении перевозчика.

Что делать пассажирам

Тем, кто планирует поездку в ближайшее время, стоит проверять актуальное время отправления в приложении или на официальном сайте «Укрзализныци» непосредственно перед выездом на вокзал. Компания советует брать с собой запас воды и еды, поскольку из-за ситуации с безопасностью время в пути может увеличиться, а расписание меняется оперативно.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Днепропетровской области: в Укрзализныце сказали, какие рейсы задерживаются.

Также Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепре: кто и как может получить до 12 300 гривен от ООН.