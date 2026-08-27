У четвер, 27 серпня, «Укрзалізниця» попередила про затримку низки потягів, які курсують через Дніпро та Дніпропетровську область. Найдовше доведеться чекати понад 7 годин — причина у впливі бойових дій.

Зміна графіку поїздів у Дніпрі цього тижня триває — 27 серпня «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки рейсів, які курсують через Дніпро та Дніпропетровську область. Найдовше пасажирам доведеться чекати понад 7 годин.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на сайт та пост «Укрзалізниці». Залізничники продовжують рух там, де це дозволяє безпекова ситуація, моніторять повітряний простір і роблять усе можливе, щоб ніхто не постраждав. Причина затримок — вплив бойових дій на залізничну інфраструктуру та маршрути.

Які потяги затримуються найбільше

Станом на вечір 27 серпня у переліку «Укрзалізниці» 25 рейсів, які прямують через Дніпро та область. Найдовша затримка — понад 7 з половиною годин:

№83/84 Дніпро – Мукачево (+6:22);

№85/86 Запоріжжя-1 – Львів (+7:25);

№5/6 Запоріжжя-1 – Ясіня (+7:25);

№37/38 Запоріжжя-1 – Київ (+7:15);

№53/54 Дніпро – Одеса (+6:58);

№75/76 Кривий Ріг – Київ (+7:37);

№79/80 Дніпро – Львів (+6:52);

№119/120 Дніпро – Хельм (+6:52);

№79/80 Львів – Дніпро (+7:09);

№5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+4:57);

№39/40 Солотвино-1 – Запоріжжя-1 (+4:59);

№85/86 Львів – Запоріжжя-1 (+4:50);

№41/42 Трускавець – Дніпро (+3:48);

№41/42 Дніпро – Трускавець (+3:42);

№43/44 Івано-Франківськ – Дніпро (+2:57);

№127/128 Львів – Дніпро (+2:18);

№253/254 Одеса – Кривий Ріг (+2:16);

№233/234 Чернівці – Кривий Ріг (+2:16);

№293/294 Рахів – Кривий Ріг (+2:16);

№87/88 Дніпро – Ковель (+2:06);

№87/88 Ковель – Дніпро (+2:04);

№31/32 Пшемисль – Запоріжжя-1 (+1:37);

№3/4 Ужгород – Дніпро (+1:35);

№285/286 Львів – Дніпро (+0:42);

№127/128 Дніпро – Львів (+0:42).

Для потягів, які через атаки затримуються на 5 і більше годин, «Укрзалізниця» разом із партнерами World Central Kitchen організовує харчування для пасажирів та залізничників на одній із проміжних станцій. «Якщо вирушаєте в дорогу, подбайте про запас води та перекус. Через безпекову ситуацію подорож може тривати довше, ніж планувалося», — йдеться у повідомленні перевізника.

Що робити пасажирам

Тим, хто планує поїздку найближчим часом, варто перевіряти актуальний час відправлення в застосунку чи на офіційному сайті «Укрзалізниці» безпосередньо перед виїздом на вокзал. Компанія радить брати із собою запас води та їжі, оскільки через безпекову ситуацію час у дорозі може збільшитися, а розклад змінюється оперативно.

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