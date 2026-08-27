Зміна графіку поїздів у Дніпрі цього тижня триває — 27 серпня «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки рейсів, які курсують через Дніпро та Дніпропетровську область. Найдовше пасажирам доведеться чекати понад 7 годин.
Про це повідомляє Інформатор із посиланням на сайт та пост «Укрзалізниці». Залізничники продовжують рух там, де це дозволяє безпекова ситуація, моніторять повітряний простір і роблять усе можливе, щоб ніхто не постраждав. Причина затримок — вплив бойових дій на залізничну інфраструктуру та маршрути.
Які потяги затримуються найбільше
Станом на вечір 27 серпня у переліку «Укрзалізниці» 25 рейсів, які прямують через Дніпро та область. Найдовша затримка — понад 7 з половиною годин:
- №83/84 Дніпро – Мукачево (+6:22);
- №85/86 Запоріжжя-1 – Львів (+7:25);
- №5/6 Запоріжжя-1 – Ясіня (+7:25);
- №37/38 Запоріжжя-1 – Київ (+7:15);
- №53/54 Дніпро – Одеса (+6:58);
- №75/76 Кривий Ріг – Київ (+7:37);
- №79/80 Дніпро – Львів (+6:52);
- №119/120 Дніпро – Хельм (+6:52);
- №79/80 Львів – Дніпро (+7:09);
- №5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+4:57);
- №39/40 Солотвино-1 – Запоріжжя-1 (+4:59);
- №85/86 Львів – Запоріжжя-1 (+4:50);
- №41/42 Трускавець – Дніпро (+3:48);
- №41/42 Дніпро – Трускавець (+3:42);
- №43/44 Івано-Франківськ – Дніпро (+2:57);
- №127/128 Львів – Дніпро (+2:18);
- №253/254 Одеса – Кривий Ріг (+2:16);
- №233/234 Чернівці – Кривий Ріг (+2:16);
- №293/294 Рахів – Кривий Ріг (+2:16);
- №87/88 Дніпро – Ковель (+2:06);
- №87/88 Ковель – Дніпро (+2:04);
- №31/32 Пшемисль – Запоріжжя-1 (+1:37);
- №3/4 Ужгород – Дніпро (+1:35);
- №285/286 Львів – Дніпро (+0:42);
- №127/128 Дніпро – Львів (+0:42).
Для потягів, які через атаки затримуються на 5 і більше годин, «Укрзалізниця» разом із партнерами World Central Kitchen організовує харчування для пасажирів та залізничників на одній із проміжних станцій. «Якщо вирушаєте в дорогу, подбайте про запас води та перекус. Через безпекову ситуацію подорож може тривати довше, ніж планувалося», — йдеться у повідомленні перевізника.
Що робити пасажирам
Тим, хто планує поїздку найближчим часом, варто перевіряти актуальний час відправлення в застосунку чи на офіційному сайті «Укрзалізниці» безпосередньо перед виїздом на вокзал. Компанія радить брати із собою запас води та їжі, оскільки через безпекову ситуацію час у дорозі може збільшитися, а розклад змінюється оперативно.
Раніше Politeka повідомляла, зміна графіку поїздів у Дніпропетровській області: в Укрзалізниці сказали, які рейси затримуються.
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