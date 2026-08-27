У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15458, який передбачає списання кредитної заборгованості для військовослужбовців без податкових зобов'язань. Окремо депутати працюють над механізмом захисту грошового забезпечення військових від повного арешту.

Виплати для родин військових в Україні можуть доповнити новими правилами захисту — у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15458, який дозволить банкам списувати кредитну заборгованість захисників без податкових наслідків для позичальника.

Про це розповіла народна депутатка України Ольга Василевська-Смаглюк, яка очолює міжкомітетську робочу групу Верховної Ради з питань урегулювання ринку непрацюючих кредитів і кредитування військовослужбовців, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Цензор.НЕТ.

Що пропонують змінити у правилах списання кредитів

Законопроєкт №15458 стосується врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців, цивільних осіб, позбавлених особистої свободи або зниклих безвісти, членів їхніх сімей та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Ключова пропозиція документа — надати банкам та іншим фінансовим установам право списувати заборгованість за кредитами таких позичальників. При цьому прощений борг не перетворюватиметься на оподатковуваний дохід для самого позичальника або його родини, якщо кредит успадковується.

Нині законодавство не зобов'язує банки списувати такі борги. «Обов'язку списувати заборгованість військовослужбовців у чинному законодавстві немає. Ми маємо намір це змінити», — пояснила Василевська-Смаглюк.

За її словами, наразі банки можуть списувати заборгованість лише за власною ініціативою. Проблема полягає ще й у податкових наслідках: якщо фінансова установа анулює борг, у позичальника або його спадкоємців може виникнути податкове зобов'язання щодо прощеної суми. Саме цей механізм і пропонують змінити.

Чому родини військових ризикують залишитися з чужими боргами

Проблема особливо гостро стоїть у випадках, коли позичальник загинув, зник безвісти або перебуває в полоні. За чинними правилами, разом із майном у спадок можуть переходити й боргові зобов'язання. Фінансові установи не завжди списують такі кредити, і родичі змушені вирішувати питання заборгованості, іноді — через суд.

Саме тому робоча група пропонує закріпити на законодавчому рівні можливість списання такої заборгованості без податкового навантаження для боржника, його спадкоємців і фінансової установи. Окремо законопроєкт передбачає збільшення для всіх фізичних осіб суми неоподатковуваного боргу — з 25% до 100% мінімальної заробітної плати.

Грошове забезпечення військових хочуть захистити від арешту

Паралельно парламентська робоча група працює над механізмом захисту банківських рахунків військовослужбовців. Зараз під час виконавчого провадження боржнику можуть розблокувати лише суму в розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць. Для військового це створює додаткові проблеми — особливо якщо він на лікуванні або виконує бойові завдання.

Робоча група розглядає можливість створення спеціальних рахунків для військовослужбовців, на які надходитимуть грошове забезпечення, бойові виплати та кошти на лікування. Мета — законодавчо обмежити повний арешт цих коштів. Серед можливих варіантів розглядають гарантоване збереження щонайменше 90% таких коштів або повний захист цільових виплат від арешту.

«Ми розглядаємо концепцію введення спеціальних рахунків для військовослужбовців, на які зараховуються грошове забезпечення, бойові виплати та кошти на лікування», — зазначила Василевська-Смаглюк.

Цифрова перевірка статусу через «Армію+»

Ще один напрям роботи — спрощення підтвердження статусу військовослужбовця. Зараз для отримання кредитних пільг військовим часто доводиться збирати паперові документи та довідки, що особливо складно для тих, хто перебуває безпосередньо в районі бойових дій.

Робоча група спільно з Міністерством оборони вивчає можливість обміну документами через застосунок «Армія+». Передбачається, що за згодою військовослужбовця фінансова установа зможе отримувати електронне підтвердження його статусу. Окремо обговорюють автоматичну передачу через бюро кредитних історій інформації про осіб, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

Коли розглянуть законопроєкт

За словами Василевської-Смаглюк, законопроєкт №15458 уже готовий до розгляду після проходження необхідних регламентних процедур. Спочатку розгляд планувався на грудень, однак депутати домовилися ініціювати голосування одразу після завершення всіх процедур. Частина інших пропозицій — зокрема щодо спеціальних рахунків для грошового забезпечення та бойових виплат — поки що перебуває на етапі розробки.

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