25 серпня набув чинності закон №4954-IX: тяжко поранені військові та ветерани війни більше не втрачають грошове забезпечення, якщо лікування триває понад 12 місяців. Додаткова винагорода у 100 та 50 тисяч гривень зберігається на весь період терапії.

Виплати для військових в Україні більше не припиняються після року лікування — 25 серпня 2026 року набув чинності Закон №4954-IX, який скасував обмеження для тяжко поранених бійців та ветеранів війни. Раніше грошове забезпечення під час безперервного лікування зберігалося не довше року.

Через цю норму поранені, які потребували довшої терапії чи реабілітації, могли залишитися без виплат. Тепер, як повідомляє ThePublic із посиланням на текст закону, обмеження скасовано: якщо стан здоров'я вимагає продовження стаціонарного лікування понад 12 місяців, воно триватиме за державний кошт.

Які виплати зберігаються понад рік

Під час тривалого лікування та реабілітації за військовослужбовцем зберігаються всі встановлені види грошового забезпечення. Тяжко поранені бійці, які лікуються понад 12 місяців, і надалі отримуватимуть додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Для окремих інших категорій передбачено виплату 50 тисяч гривень.

Водночас саме перебування в лікарні понад рік не дає автоматичного права на 100 тисяч гривень. Розмір виплати залежить від обставин отримання поранення, травми, контузії чи захворювання, медичного висновку та інших передбачених законом умов. Враховується не лише час перебування в українських та іноземних лікарнях, а й період переміщення між медичними закладами.

Як оформити продовження виплат

Підставою для продовження лікування та збереження грошового забезпечення мають бути належним чином оформлені медичні документи. Якщо військовий через стан здоров'я не може особисто прибути на військово-лікарську комісію (ВЛК), закон передбачає дистанційний огляд: комісія розгляне надані матеріали й ухвалить рішення без фізичної присутності. Детальну процедуру має затвердити Кабінет Міністрів.

Окрема норма забороняє виписувати військового з направленням до частини, якщо ВЛК ще не визначила його придатність до служби. Тобто після тяжкого поранення бійця не повернуть до підрозділу лише через закінчення встановленого строку лікування.

Що змінилося у протезуванні

Лікування, реабілітація, протезування та ортезування військовослужбовців оплачуються з державного бюджету. Військовий зможе самостійно обирати протезиста-ортезиста та підприємство, яке виготовлятиме й обслуговуватиме протез. Держава компенсуватиме вартість передбачених програмою засобів реабілітації — сума залежить від виду протеза та встановлених граничних цін.

Закон поширюється на українських військовослужбовців, ветеранів війни та військовополонених, звільнених із полону. Право на медичну допомогу, реабілітацію і протезування за державний кошт також отримують іноземці та люди без громадянства, які служать у Збройних силах України. Документ ухвалили на основі законопроєкту №13704-д.

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