Київська ОВА провела переговори з міжнародними організаціями WEFA та IHH про залучення допомоги для соціальних служб області напередодні осінньо-зимового сезону.

Гуманітарна допомога у Київській області вже діє, і тепер обласна влада домовляється про новий пакет підтримки напередодні зими. Представники Київської обласної державної адміністрації провели робочі зустрічі з міжнародними гуманітарними організаціями — німецькою WEFA – Humanitäre Organisation e.V. та турецькою IHH Humanitarian Relief Foundation, повідомляє kyiv.news із посиланням на Київську ОВА.

Переговори з боку області вели директор Департаменту соціального захисту населення Київської ОДА Ігор Мещан та голова Ради волонтерів при Київській ОДА Ярослава Бояркіна. Головна мета зустрічей — залучення гуманітарної допомоги для соціальних служб Київщини напередодні осінньо-зимового сезону.

Центральною темою переговорів стала підготовка до можливих тривалих відключень електроенергії внаслідок ворожих атак. Ішлося про забезпечення підтримки для одиноких, маломобільних та інших вразливих мешканців Київської області, яким узимку може бути найскладніше без світла й тепла.

Хто може розраховувати на підтримку

У пріоритеті домовленостей — соціально незахищені категорії мешканців області. Насамперед це одинокі люди похилого віку, маломобільні громадяни, люди з інвалідністю та інші вразливі групи, які в умовах тривалих блекаутів не можуть самостійно подбати про обігрів, харчування й ліки.

Співпраця з організаціями з Німеччини та Туреччини дає області змогу розширити резерви соціальних служб ще до початку холодів. Така допомога, як правило, охоплює засоби обігріву, теплий одяг, продуктові та гігієнічні набори, а також обладнання для пунктів обігріву, які розгортають у громадах під час відключень електроенергії.

Коли чекати конкретики

Конкретні обсяги й графіки постачання наразі не оприлюднювали — сторони узгодили напрями співпраці. У Київській ОВА зазначають, що домовленості мають бути оформлені найближчим часом, аби соціальні служби встигли підготуватися до осінньо-зимового періоду.

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