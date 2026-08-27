Грошова допомога для ВПО в Україні змінює механізм фінансування соціальних послуг: для частини переселенців кошти перераховуватимуть не напряму закладу, а на спеціальний рахунок отримувача.

Грошова допомога для ВПО в Україні змінює механізм фінансування: для частини переселенців кошти на соціальні послуги тепер перераховуватимуть не напряму закладу, а на спеціальний рахунок отримувача. Про запуск експериментального механізму повідомили у громадській організації «ВПО України».

Новий порядок стосується двох категорій внутрішньо переміщених осіб. Це люди похилого віку, які потребують стаціонарного догляду, та особи з інвалідністю, яким необхідні стаціонарний догляд або підтримане проживання.

Головна зміна — саме у способі фінансування послуг. Раніше бюджетні кошти спрямовували безпосередньо надавачу соціальних послуг. Тепер грошова допомога для ВПО надходитиме на спеціальний рахунок людини, яка має право на відповідну послугу. Щомісяця кошти перераховуватиме Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.

Чи можна вільно розпоряджатися коштами

Ні — рахунок матиме спеціальний режим використання. Гроші призначені виключно для оплати визначених соціальних послуг, тож вільно витратити їх не вийде.

Чи потрібно переселенцям заново оформлювати допомогу

Повторно проходити процедуру не доведеться. Якщо рішення про надання стаціонарного догляду або підтриманого проживання вже ухвалене, людина продовжить отримувати необхідну допомогу на підставі цього рішення.

Отже, експеримент змінює насамперед механізм, за яким держава фінансує соціальні послуги для визначених категорій переселенців. Для отримувачів, які вже оформили допомогу, повторне звернення чи переоформлення не передбачається.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Україні: хто та як може отримати до 12 300 гривень.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО у Києві: кому та куди треба звернутися для отримання необхідних послуг.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для пенсіонерів та ВПО в Україні: як отримати виплати на опалення, ліки та утеплення.