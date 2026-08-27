Домашній кетчуп готується всього за годину і без жодних консервантів чи кукурудзяного сиропу — секрет у сушених грибах, які додають соусу глибокий смак умамі.

Рецепт томатного соусу з базиліком ми вже публікували — а домашній кетчуп готується ще простіше і стане в нагоді, якщо хочеться відмовитися від магазинного варіанту з консервантами та зайвим цукром.

Домашній кетчуп — це той самий улюблений соус до картоплі фрі, бургерів чи хот-догів, тільки без кукурудзяного сиропу та штучних добавок. Смак у нього солодкий, пряний і в міру кислий, а готується він буквально за годину з мінімального набору продуктів. Головна фішка цього рецепта — сушені гриби, перетерті в порошок, які додають соусу той самий насичений смак умамі, від якого важко відірватися.

Інгредієнти для домашнього кетчупу

томатна паста — приблизно 170 г (одна банка, близько 3/4 склянки);

оцет білий дистильований — 60 мл (1/4 склянки);

сироп агави світлий — 45 мл (3 столові ложки);

сіль кошерна — приблизно 9 г (1 3/4 чайної ложки);

порошок сушених грибів — приблизно 2 г (1/2 чайної ложки);

порошок цибулевий — приблизно 2 г (1/2 чайної ложки);

вода — 60 мл (1/4 склянки).

Якщо готового грибного порошку немає, сушені гриби можна перемолоти на дрібний порошок у кавомолці чи спеціальному подрібнювачі спецій.

Як приготувати домашній кетчуп: покроково

У невеликій каструлі змішайте віночком томатну пасту, оцет, сироп агави, сіль, грибний порошок і цибулевий порошок до однорідної маси. Додайте воду і ще раз добре перемішайте.

Доведіть масу до кипіння на середньо-високому вогні, постійно помішуючи. Зменшіть вогонь до середнього і продовжуйте варити, регулярно помішуючи та збираючи зі стінок і дна каструлі прилиплі частинки, доки соус трохи не загусне — це займе приблизно 8-10 хвилин. Після цього дайте кетчупу повністю охолонути.

Готувати домашній кетчуп можна заздалегідь: він чудово зберігається у герметичному контейнері в холодильнику приблизно тиждень.

З цієї кількості інгредієнтів вийде близько 180 мл кетчупу — якщо потрібна більша порція, просто збільшіть усі пропорції вдвічі або втричі. Подавайте домашній кетчуп до картоплі фрі, бургерів чи домашніх котлет — він однаково добре працює і як соус, і як заправка для інших страв.

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