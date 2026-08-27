Домашний кетчуп готовится всего за час и без каких-либо консервантов или кукурузного сиропа — секрет в сушёных грибах, которые придают соусу глубокий вкус умами.

Рецепт томатного соуса с базиликом мы уже публиковали — а домашний кетчуп готовится ещё проще и придёт на помощь, если хочется отказаться от магазинного варианта с консервантами и лишним сахаром.

Домашний кетчуп — это тот самый любимый соус к картофелю фри, бургерам или хот-догам, только без кукурузного сиропа и искусственных добавок. Вкус у него сладкий, пряный и в меру кислый, а готовится он буквально за час из минимального набора продуктов. Главная фишка этого рецепта — сушёные грибы, перетёртые в порошок, которые придают соусу тот самый насыщенный вкус умами, от которого трудно оторваться.

Ингредиенты для домашнего кетчупа

томатная паста — примерно 170 г (одна банка, около 3/4 стакана);

уксус белый дистиллированный — 60 мл (1/4 стакана);

сироп агавы светлый — 45 мл (3 столовые ложки);

соль кошерная — примерно 9 г (1 3/4 чайной ложки);

порошок сушёных грибов — примерно 2 г (1/2 чайной ложки);

порошок луковый — примерно 2 г (1/2 чайной ложки);

вода — 60 мл (1/4 стакана).

Если готового грибного порошка нет, сушёные грибы можно перемолоть в мелкий порошок в кофемолке или специальном измельчителе специй.

Как приготовить домашний кетчуп: пошагово

В небольшой кастрюле смешайте венчиком томатную пасту, уксус, сироп агавы, соль, грибной порошок и луковый порошок до однородной массы. Добавьте воду и ещё раз хорошо перемешайте.

Доведите массу до кипения на средне-высоком огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте варить, регулярно помешивая и собирая со стенок и дна кастрюли прилипшие частицы, пока соус немного не загустеет — это займёт примерно 8-10 минут. После этого дайте кетчупу полностью остыть.

Готовить домашний кетчуп можно заранее: он отлично хранится в герметичном контейнере в холодильнике примерно неделю.

Из этого количества ингредиентов получится около 180 мл кетчупа — если нужна порция побольше, просто увеличьте все пропорции вдвое или втрое. Подавайте домашний кетчуп к картофелю фри, бургерам или домашним котлетам — он одинаково хорошо работает и как соус, и как заправка для других блюд.

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