Старые купюры мелких номиналов уже не принимают в магазинах. Рассказываем, где и до какого срока их можно обменять без комиссии.

Национальный банк Украины продолжает постепенно обновлять наличные, и теперь это касается самых мелких купюр. Как сообщает регулятор, со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов больше не используются в наличных расчетах.

Это означает, что кассир в магазине или на рынке имеет полное право отказаться принимать такие купюры в качестве оплаты за товары или услуги. Выбрасывать старые деньги не нужно — их до сих пор можно бесплатно обменять.

Какие банкноты уже не принимают

Со 2 марта 2026 года в Украине прекратили использовать в наличных расчетах банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов всех годов выпуска. Кассир имеет право отказаться их принимать.

Еще раньше — с 1 октября 2020 года — из оборота полностью изъяли все банкноты гривны, выпущенные до 2003 года. Их также не принимают для расчетов.

По данным Нацбанка, за время существования национальной валюты в Украине было выпущено четыре поколения банкнот. Сейчас регулятор постепенно заменяет старые купюры банкнотами последнего поколения.

Где обменять старые 1, 2, 5 и 10 гривен

Обменять изъятые из оборота банкноты можно без каких-либо ограничений и без комиссии. Национальный банк установил несколько сроков в зависимости от учреждения:

до 26 февраля 2027 года включительно — во всех банках Украины;

до 28 февраля 2029 года включительно — в ПриватБанке, Ощадбанке, Райффайзен Банке и ПУМБ;

в Национальном банке Украины — бессрочно.

Что делать с купюрами, выпущенными до 2003 года

Банкноты, выпущенные до 2003 года, можно обменять в НБУ и определенных уполномоченных банках до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

В то же время НБУ продолжает постепенно изымать из оборота и банкноты номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образцов 2003–2007 годов. Тем, кто хранит старую наличность дома, стоит обращать внимание на год и образец купюры, чтобы знать, можно ли ею рассчитываться.