С 1 сентября фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится — киловатт-час по-прежнему будет стоить 4,32 гривны. Однако украинцы могут платить вдвое, а то и втрое меньше благодаря многозонным счетчикам.

Тарифы на свет в Одесской области недавно пересчитывали отдельным потребителям, тогда как общий фиксированный тариф для населения с 1 сентября остается без изменений — 4,32 гривны за киловатт-час.

Сколько будет стоить киловатт с 1 сентября

Как сообщает ТСН, с 1 сентября тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не изменится и по-прежнему составит 4,32 гривны за киловатт-час. Такая цена обеспечивается механизмом возложения специальных обязанностей (ПСО) и будет действовать как минимум до 31 октября 2026 года.

Будут ли пересматривать стоимость электроэнергии в дальнейшем — пока неизвестно. Однако уже сейчас уменьшить ежемесячные счета вполне реально благодаря установке многозонного счетчика.

Как платить вдвое или втрое меньше

Как поясняют в «Львовоблэнерго», многозонный счетчик фиксирует использование электричества в зависимости от времени суток, что позволяет платить за ночное потребление по значительно более низким расценкам.

Двухзонный счетчик: электроэнергия, потребленная с 23:00 до 07:00, обходится вдвое дешевле — 2,16 гривны за киловатт-час. Днем, с 07:00 до 23:00, расчет ведется по обычному тарифу 4,32 гривны.

Трехзонный счетчик предусматривает еще более низкую ночную ставку: с 23:00 до 07:00 киловатт-час стоит 1,73 гривны. Зато в часы наибольшей нагрузки на сеть — с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — цена возрастает до 6,48 гривны. В остальное время действует базовая ставка 4,32 гривны.

Как сэкономить до 2 592 гривен в год

Чтобы экономить, специалисты советуют переносить работу энергозатратных приборов — бойлера или стиральной машины — на ночное время. Благодаря двухзонному счетчику стоимость электроэнергии с 23:00 до 07:00 вдвое ниже, что позволяет сберечь до 2 592 гривен в год.

Льготы для участников боевых действий

Украинское законодательство предусматривает 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм потребления для участников боевых действий и их семей. Льгота распространяется на газ, электроэнергию, воду, вывоз мусора и отопление.

Как установить многозонный счетчик

Для перехода на ночной тариф нужно обратиться к своему оператору системы распределения (облэнерго) и установить двухзонный или трехзонный счетчик. После этого электроэнергия, потребленная ночью, будет тарифицироваться по сниженным ставкам — 2,16 или 1,73 гривны за киловатт-час.

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