Харьков стал новым домом для почти 217,5 тысячи переселенцев. Среди них — семья Юлии Колотовой из Изюма, которая пережила оккупацию, потеряла дом и ферму и теперь начинает жизнь заново в арендованной квартире.

Жилье для ВПО в Харькове остается главным вызовом для тех, кто потерял дом из-за войны. По официальным данным, по состоянию на 1 июля в городе зарегистрировано почти 217,5 тысячи внутренне перемещенных лиц — для многих прифронтовой мегаполис стал не просто убежищем, а новым домом. Истории таких семей собрал «Слободской край».

Оккупация, гибель дома и жизнь в подвале

До полномасштабного вторжения Юлия Колотова из Изюма имела собственную небольшую ферму на 25 коров, торговую точку на местном рынке и стабильный быт. Теперь женщина арендует квартиру в Харькове, отдавая за жилье почти все средства, и привыкает к статусу, который до сих пор режет слух, — «бездомная».

«Русский мир» пришел в ее дом в начале марта 2022 года, когда на улице держались шестнадцатиградусные морозы. Юлия была на шестом месяце беременности, рядом — двое несовершеннолетних детей. Вооруженные люди вывели семью на мороз и угрожали расстрелом, но оставили живыми лишь из-за малолетних детей. Через неделю во двор попала кассетная ракета — дом развалился на куски, и семья перебралась в подвал соседней новостройки.

Там температура не поднималась выше +9 °C, а еду готовили на костре. Однажды под свист и взрывы «Градов» Юлия доваривала зеленый борщ сразу на 37 человек, потому что не могла бросить огромную кастрюлю. Сначала кормили детей, потом ели взрослые. Лучшим подарком в жизни женщина называет 50-литровую бочку горячей воды, которую сосед нагрел ей на день рождения 2 апреля.

Новая жизнь в Харькове

Через две недели, 16 апреля, Юлии удалось вырваться из оккупированного Изюма. В Златополе она родила дочь Софийку, некоторое время семья жила в Слобожанском, а затем переехала в Харьков. Сыну Богдану сейчас 14 лет, Софийке — четыре.

Быт в Харькове непростой: Юлия пока не может устроиться на работу, ведь на руках маленький ребенок, а свободных мест в подземном «метро-саду» нет. Самый большой ежемесячный вызов для матери — аренда жилья. «Я мечтаю о мире. Домой, наверное, уже никогда не вернусь: нашего дома больше нет. Но я полюбил Харьков», — говорит Богдан.

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