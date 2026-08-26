Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области коснулось Белоцерковской громады: исполком городского совета утвердил новые тарифы на воду, которые вступят в силу с 1 сентября.

Повышение коммунальных тарифов в Киевской области коснулось Белоцерковской громады — исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение, которые вступят в силу с 1 сентября.

Решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киевской области приняли большинством голосов: из 19 членов исполкома 14 проголосовали «за», еще 5 воздержались. Сначала новые тарифы пытались установить «задним числом» — с 15 августа, однако во время заседания 25 августа дату вступления в силу с голоса изменили на 1 сентября.

В громаде объяснили, что часть тарифов не пересматривали с сентября 2021 года, и они покрывали лишь около 30% фактической себестоимости услуг. За это время электроэнергия подорожала примерно с 4 до 10–12 гривен за киловатт-час, топливо — с 22–23 до более чем 80 гривен за литр, а налоговая нагрузка на кубометр воды выросла с 1,13 до 9,12 гривни.

Новые тарифы: сколько будут платить в каждом населенном пункте

Для Белой Церкви, которую обслуживает ООО «Белоцерковвода», новый суммарный тариф составляет 95,10 гривни за кубометр. Из них 36,90 гривни приходится на водоснабжение, 58,20 гривни — на водоотведение. Ранее жители платили 37,20 гривни за кубометр (15,48 и 21,72 гривни соответственно).

В селах Шкаровка и Пилипча, которые обслуживает КП «Свитанок», тариф вырастет с 17,76 до 58,44 гривни за кубометр. В поселке Терезино и селе Дрозды, где работает КП «Коммунальник», — с 39,60 до 120,43 гривни за кубометр.

Почему тарифы выросли так резко

Наибольший скачок — в Терезино и Дроздах: там действующий тариф покрывал лишь около трети расходов. По словам руководителей предприятий, утвержденный тариф рассчитан без прибыли — исключительно для покрытия текущих расходов. «В этом тарифе прибыль равна нулю», — подчеркивают коммунальщики.

Только ООО «Белоцерковвода» ежемесячно потребляет около 1,3 млн киловатт-часов электроэнергии, а недофинансирование расходов на ее оплату составляет около 14 млн гривен. В горсовете отмечали, что многие украинские города уже повысили тарифы на воду — местами в 2,5–3,5 раза.

Как узнать новую сумму в платежке

Новые тарифы будут применять к начислениям за сентябрь. Жителям советуют сверять суммы в платежках с утвержденными значениями в зависимости от населенного пункта: 95,10, 58,44 или 120,43 гривни за кубометр. Детали начислений можно уточнить в своем водоканале.

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