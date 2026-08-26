Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 27 августа по 2 сентября показывает стремительное потепление: если в начале недели днем будет лишь +22…+23°, то уже к среде, 2 сентября, воздух прогреется до +31°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в четверг, 27 августа, и в воскресенье, 30 августа.

обильные дожди ожидались в Киевской области еще на прошлой неделе, а теперь синоптики сообщают о новом повороте: в течение недели с 27 августа по 2 сентября температура днем стремительно поднимется от +22° до +31°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели с 27 августа по 2 сентября будут колебаться от +22° до +31°.

В четверг, 27 августа, воздух днем прогреется до +23°, а ночью остынет до +14°. Небо будет малооблачным, однако синоптики не исключают осадков.

В пятницу, 28 августа, столбики термометров опустятся до +22° днем — это будет самый прохладный день недели. Ночью ожидается +14°, облачность малооблачная, без осадков.

В субботу, 29 августа, температура днем поднимется до +25°, ночью — до +13°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 30 августа, днем воздух прогреется до +26°, ночью — до +17°. Облачность ожидается с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 31 августа, температура днем поднимется до +29°, ночью — до +17°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Во вторник, 1 сентября, столбики термометров достигнут +30° днем, ночью воздух останется теплым — около +20°. Облачность переменная, осадков не будет.

В среду, 2 сентября, ожидается пик недели: днем +31°, ночью +21°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 2 сентября, с температурой +31°, а самым прохладным — пятница, 28 августа, с +22°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки прогнозируют в четверг, 27 августа, и в воскресенье, 30 августа.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрого дорожного покрытия. А во второй половине недели, когда температура достигнет +29…+31°, следует пить больше воды, планировать активные дела на утренние или вечерние часы и не забывать о защите от солнца.

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