Салат цезарь — классика, которую любит почти каждый, а этот рецепт готовится без яиц и анчоусов в заправке, но с хрустящими домашними гренками и свежим пармезаном.

Салат «Мимоза» по новому рецепту мы уже публиковали — а салат цезарь готовится совсем иначе и не требует духовки для основной части блюда.

Салат цезарь — один из самых популярных салатов в мире: хрустящий салат ромен, нежный пармезан и хрустящие гренки, все это заправлено легким соусом. Этот рецепт особенно хорош тем, что заправка делается без сырых яиц и анчоусов — только чеснок, дижонская горчица, вустерширский соус, лимонный сок и винный уксус. Получается легкая, свежая заправка, которая не перегружает салат и готовится буквально за несколько минут.

Ингредиенты для салата цезарь

Для гренок: половина французского багета (нарезанная вдоль пополам и тонкими кусочками толщиной до 0,5 см), 3 столовые ложки оливкового масла extra virgin, 1 чайная ложка измельченного чеснока (примерно 2 маленьких зубчика), 2 столовые ложки тертого пармезана.

Для соуса: 2 маленьких зубчика чеснока (измельченные, примерно 1 чайная ложка), 2 чайные ложки дижонской горчицы, 1 чайная ложка вустерширского соуса, 2 чайные ложки свежего лимонного сока, 1,5 чайной ложки красного винного уксуса, примерно 80 мл оливкового масла extra virgin, 1/2 чайной ложки морской соли (по вкусу), 1/8 чайной ложки черного перца.

Для самого салата: 1 крупная головка салата ромен (или 2 маленькие), примерно 80 мл (1/3 стакана) тертого или нарезанного пластинками пармезана.

Как приготовить салат цезарь: пошагово

Разогрейте духовку до 175°C. Разрежьте багет вдоль пополам, а затем нарежьте диагональными кусочками толщиной примерно 0,5 см. Выложите кусочки на форму для выпечки.

В небольшой миске смешайте 3 столовые ложки оливкового масла с мелко измельченным чесноком. Полейте этим чесночным маслом гренки и присыпьте сверху 2 столовыми ложками тертого пармезана. Перемешайте, чтобы покрытие было равномерным.

Разложите гренки в один слой на форме и запекайте до легкого золотистого цвета и хрусткости — это занимает примерно 10-12 минут, или дольше, если хотите более выраженную хрусткость.

Пока гренки запекаются, приготовьте соус для салата цезарь. В небольшой миске взбейте чеснок, дижонскую горчицу, вустерширский соус, лимонный сок и винный уксус. Продолжая взбивать, медленно влейте оливковое масло, чтобы заправка эмульгировалась и стала гладкой и кремовой, но не маслянистой. Добавьте соль и черный перец по вкусу.

Промойте, обсушите и нарежьте или разломайте листья ромена на кусочки, удобные для еды. Лучше всего сначала промыть листья в холодной воде, а затем хорошо просушить — это сохранит хрусткость салата.

Выложите подготовленный салат ромен в большую миску, щедро присыпьте тертым или нарезанным пармезаном и охлажденными гренками. Непосредственно перед подачей полейте соусом и осторожно перемешайте, чтобы листья и гренки равномерно покрылись заправкой.

Подавать салат цезарь стоит сразу после заправки — так листья останутся хрустящими и не успеют завянуть. Гренки можно приготовить заранее на 1-2 дня и хранить в закрытой емкости при комнатной температуре, а соус хранится в холодильнике до 3-4 дней отдельно от салата. Если хотите сделать блюдо более сытным, добавьте полоски запеченной куриной грудки, стейк или креветки — салат цезарь легко превращается в полноценный ужин.

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