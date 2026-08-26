Греческий салат готовится менее чем за 10 минут и не требует сложных продуктов — достаточно свежих овощей, фета и ароматной заправки из оливкового масла и красного винного уксуса.

Салат «Мимоза» по новому рецепту мы уже публиковали — а греческий салат готовится совсем иначе и еще быстрее: никакой варки или запекания, только свежие овощи и простая заправка.

Греческий салат, или хориатики, — классика средиземноморской кухни, которую любят за яркий вкус, сочные овощи и сочетание соленой фета с маслинами. Этот рецепт особенно ценен тем, что занимает буквально несколько минут: нужно лишь нарезать овощи и взболтать заправку, а остальное сделает вкус свежих продуктов. Греческий салат хорошо получается и зимой — заправка из уксуса, чеснока и оливкового масла «оживляет» даже не очень зрелые помидоры и огурцы.

Ингредиенты для греческого салата

Для заправки: 60 мл красного винного уксуса (можно заменить белым винным, рисовым, яблочным уксусом или лимонным соком, хотя вкус немного изменится), 1 чайная ложка сушеного орегано, 2 зубчика чеснока (измельченных или протертых), 3/4 чайной ложки мелкой морской соли, 1/2 чайной ложки свежемолотого черного перца, 120 мл оливкового масла extra virgin.

Для салата: около 300 г помидоров черри, разрезанных пополам (или около 450 г обычных грунтовых помидоров, порезанных кусочками), 1 огурец (лучше длинный тонкокожий, или 4 обычных грунтовых огурца), нарезанный полумесяцами; 1 сладкий перец любого цвета, очищенный от семян; около 170 г сыра фета (примерно 1 стакан), нарезанного кубиками из целого блока или уже покрошенного; около 75 г маслин каламата без косточек, разрезанных пополам или порубленных; 40 г тонко нарезанного красного лука.

При желании сладкий перец можно не добавлять, а красный лук заменить на шалот или белый лук, если нужен менее острый вкус.

Как приготовить греческий салат: пошагово

Сначала готовят заправку. Уксус, орегано, соль и перец смешивают в миске или в банке с плотно закрывающейся крышкой. Далее добавляют оливковое масло и энергично взбалтывают венчиком или трясут банку, пока заправка не станет однородной. Заправку откладывают до подачи.

Затем готовят сам салат: в большую миску для подачи выкладывают подготовленные помидоры, огурец, сладкий перец, фету, маслины и красный лук.

Заправляют греческий салат непосредственно перед подачей — заправку выливают сверху на овощи и осторожно перемешивают, чтобы все кусочки пропитались ароматом уксуса, чеснока и масла. Лучше всего вкус сохраняется в течение 2–3 часов после заправки.

Если планируете готовить греческий салат заранее, заправку можно хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 7 дней, а нарезанные овощи отдельно — до 2 дней, соединяя все только перед подачей. Такой салат отлично дополняет запеченную куриную грудку, шашлыки из курицы или говядины, а также домашние лимонный картофель или питу — подавайте его как легкий обед или сытный гарнир к любому белковому блюду.

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