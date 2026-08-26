Денежная помощь для ВПЛ в Украине поступает не всегда в один и тот же день — средства для переселенцев перечисляют двумя траншами, поэтому если выплата не пришла в первый период, это еще не значит, что ее отменили.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кабинет Министров Украины, помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц перечисляется в два этапа: после 15-го числа и после 28-го числа. То есть если деньги не поступили во время первого транша, часть выплат вполне может прийти во время второго перечисления.

Размер помощи в 2026 году не изменился: 2000 гривен в месяц — для взрослого получателя, 3000 гривен — для ребенка и 3000 гривен — для человека с инвалидностью. При этом сам статус ВПЛ не означает автоматического назначения выплаты: право на нее зависит от критериев, в частности учитываются доходы и имущественное положение семьи.

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Почему выплата может задерживаться

Деньги проходят несколько этапов, прежде чем попасть на карту получателя. Сначала государство выделяет необходимое финансирование, после чего средства проходят через соответствующие учреждения и уполномоченный банк. Поэтому в день, когда должна была быть выплата, деньги могут еще не отображаться на счете — между отправкой средств и их появлением на банковском счете проходит некоторое время.

Что проверить, если денег нет дольше

Если средства не поступили ни после 15-го числа, ни после второго выплатного периода, стоит проверить, все ли в порядке с выплатой. Прежде всего следует уточнить банковские реквизиты, продлена ли помощь, соответствуете ли вы действующим критериям для ее получения, а также не возникли ли вопросы при проверке доходов или имущественного положения.

В 2026 году правила предоставления помощи ВПЛ изменились. В частности, правительство увеличило максимальное количество шестимесячных периодов получения помощи с четырех до пяти, а также расширило возможности получения помощи для отдельных категорий детей ВПЛ и нетрудоспособных лиц.

Куда обращаться, если выплату не получили

Если самостоятельно выяснить причину не удалось, можно обратиться в несколько учреждений. Это правительственная горячая линия по номеру 1545, местное управление социальной защиты населения, ближайший ЦНАП, Пенсионный фонд Украины, а также горячая линия Офиса уполномоченного по вопросам ВПЛ — 066 813 62 39.

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